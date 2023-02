Húsvét: figyelmeztetés érkezett a boltokból

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint lassulásnak indult a drágulás üteme az utolsó két hónapban. Mivel az infláció fő mozgatórugója az ipar az átadási árainak emelése volt és 2022 végén ezek mérsékelten nőttek, nem feltétlenül szállnak el nagyon a húsvéti árak.

Az Édességgyártók Szövetsége szerint mivel mind az alapanyagok, mind a gyártás és szállítás költségei is emelkedtek, továbbá jelentősen megemelték a NETA adót az elmúlt nyáron, a húsvéti édesség termékek ára minden bizonnyal meg fogja haladni a tavalyit. Az áremelkedés termék- és gyártófüggő,

az import például az alapanyagokra is rárakodó magyar NETA miatt például kisebb ütemben fog drágulni, mint a hazai gyártású termékek.

A húsvéti termékek gyártása jellemzően már a téli szezonban megtörténik. Ekkor a forint éppen az eddigi legrosszabb időszakát élte, ezért az import hozzávalókat a gyártók is magasabb áron szerezték be, de a nyersanyag árak is hektikusak. A cukor például fel- le ugrált az utóbbi évben. Most éppen felfelé időszakot látnak - teszik hozzá.

A minőség a fontos

A hazai vásárlók évek óta egyre jobban a minőség felé fordulnak, azt engedik el a legnehezebben, még járványidőszakban, és drágulás esetén is.

Ebből kiindulva összességében az eladott mennyiségek csökkenését várjuk, de értékben, legalábbis forintban, nominálisan nem számítunk a piac csökkenésre.

A sonkánál ne az árat nézzük!

A húsipart is érintő problémák, például a takarmány-, vagy az energiadrágulás is meg fognak látszani az árakon, de korai lenne kijelenteni, hogy brutális drágulás előtt állunk - véli a Hússzövetség.

mindig először az összetevőket, mintsem az árat nézzük meg, nagyon pontosan és értőn kell elolvasni a húsvéti sonka címkéjét. Például az egész ünnep kárba mehet, ha már eleve olyan sonkát választottunk, ami megfőzött állapotban kerül a polcra

Siessünk a tojásvásárlással!

A tojásszövetség pedig azt javasolja, hogy időben szerezzük be a tojást, hiszen az árstop miatt előfordulhat, hogy az utolsó napokban már kifogynak a boltok.

