Héják köröznek a jegybank felett - szigorú üzeneteket küldött a piacnak az MNB

A kedvezőtlen francia inflációs számok publikálását követően Európában eséssel indult a nap a tőzsdéken, de hamar visszatértek a vevők a piacokra. A BUX is nagyobb eséssel kezdte a napot, elsősorban a Richter csalódást keltő negyedik negyedéves jelentése volt igazán kedvezőtlen hatással a hazai piacokra, a déli órákban azonban már kisebb pluszban van a hazai benchmark. A hazai piacok szempontjából elérkeztünk a hét legjobban várt napjához, ugyanis kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács. Az most is szinte biztosra vehető, hogy a kamatkondíciók nem változnak, a fő kérdés azonban az lesz, hogy az utóbbi hónapok pozitív fejleményei után változtat-e kommunikációján a jegybank.