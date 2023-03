Megváltozott a múlt: romlik a hazai munkaerőpiac állapota a recesszió közepette

Rövid időn belül másodszor változott jelentősen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaerőpiacról szóló jelentésének módszertana. Ez önmagában nem lenne túl izgalmas, hacsak nem módosította volna érdemben a foglalkoztatás trendjét az elmúlt hónapokra vonatkozóan. A havi adatok szerint a korábban látott stagnáláshoz közeli állapot helyett az új módszer egy emelkedő periódus után inkább csökkenő foglalkoztatási trendet mutat. Ez egyébként jobban összevág azzal, hogy a magyar gazdaság recesszióba került. Cikkünkben bemutatjuk a munkaerőpiaci adatokat övező kérdéseket, majd megállapítjuk: a jó hír az lenne, ha a Munkaerő-felmérés havi adata becslések és más adatforrások bevonása nélkül lenne képes helyes munkaerőpiaci trendet kirajzolni. Ideje lenne azt is eldönteni, hogy a KSH melyik mutatót tekinti fő számnak.

A statisztikai adatokkal kapcsolatban sokaknak azért vannak kételyeik, mert néha megváltozik a múlt. Általában az újabb információk beérkezése okozza a revíziókat, de ezzel igazából nincs semmi gond, hiszen így pontosabbá válnak az adatok. A munkaerőpiaci felmérések kapcsán azonban nincs ilyen bizonytalanág. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérést végez minden hónapban a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre vonatkozóan (ez a Munkaerő-felmérés), amely megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. Ennek nagy előnye, hogy az adatok visszamenőlegesen nem igazán változnak. Már csak azért sem változnak utólag az adatok, mert a Munkaerő-felmérés sajátossága, hogy megkérdezik a lakosságot, és hónapok múlva nem érkezhetnek be olyan információk, adatok, amelyek felülírnák a korábbiakat.

Az idei évre vonatkozóan azonban újra csavart egyet a KSH a Munkaerő-felmérésen, rövid időn belül másodszor. Első körben a nyers adatok (vagyis a felmérés változtatás nélküli közlése) helyett 2021 nyarán egy modellbecslést vezettek be a havi adatokra vonatkozóan, arra hivatkozva, hogy így pontosabb számokkal tudnak szolgálni, mintha a felmérésből közvetlenül kinyerhető adatokat közölnék. Alig telt el másfél év, és a KSH újra változtatott a modellbecslésen, ami felülírta az elmúlt időszakban publikált adatokat is. Vagyis, a modellbecslés másfél évvel ezelőtti bevezetése óta megtörtént a becslés pontatlanságának felismerése, revíziója, egy új módszertan kidolgozása, illetve annak bevezetése is.

Nézzük meg, hogy milyen munkaerőpiaci trendeket mutatott a KSH korábbi (2021 nyarától tavaly decemberig alkalmazott) modellbecslése. Ahogy az alábbi ábrán látható, a becslés szerint az elmúlt 4-5 hónapban gyakorlatilag szinte egyáltalán nem változott a foglalkoztatottak száma. A júniusi csúcs után egy hónap alatt hirtelen esett a foglalkoztatotti létszám, ám azóta stagnáláshoz közeli állapotot mutat. Belegondolva abba, hogy a magyar gazdaság recesszióba csúszott a tavalyi év második felében, igencsak különös ez a trend. De magyarázhatná, hogy amíg az energiaintenzív szektorok leépítettek, addig a munkaerőhiányos szektorok dolgozókat vettek fel.

A KSH idén februárban (a januári adatok publikálásával) vezette be a legújabb modellbecslést, és visszamenőleg módosította az adatokat. Az új becslés szerint egészen tavaly szeptemberig növekedett a foglalkoztatotti létszám, azóta viszont hónapról-hónapra visszaesést láthatunk a foglalkoztatásban. Ez egyrészt a szezonális hatások miatt is logikus, másrészt a gazdasági lassulással is összevág ez a trend.

A fentiek alapján elmondható, hogy a KSH érdemben revideálta az elmúlt hónapok foglalkoztatási trendjéről alkotott képét, amely már nem egy stagnáláshoz közeli állapotot ír le, hanem a foglalkoztatotti létszám kismértékű, de trendszerű csökkenését.

A Portfolio az elmúlt hónapokban igyekezett óvatosan kezelni a kifejezetten bizonytalannak tűnő modellbecsléseket, és annak korlátaira több alkalommal is felhívtuk a figyelmet. Így hát alapvetően a Munkaerő-felmérés fő mutatójából, a 3 havi átlagadatokból indultunk ki, illetve az ebből számolható havi mutatószámból. (Az általunk számot havi adatok kiadják a 3 havi átlagot.) Mind a 3 havi gördülő, mind a havi adatra rendszeresen elvégeztük a közmunkásoktól és az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól tisztított számításokat is. Ebből az a kép rajzolódott ki, hogy a tavalyi év közepén látott foglalkoztatási csúcs után némi ingadozás mellett csökkent a foglalkoztatás. Az év végére a havi adat alapján az év eleji szintre süllyedt vissza a dolgozók száma, ám a 3 havi átlagadat ennél azért jobb képest festett.

Nagyobb vagy kisebb munkanélküliség?

A KSH rendre hangsúlyozza, hogy a havi modellbecsült adatok nem feltétlenül adják ki a háromhavi mozgóátlag adatát. Ez a friss munkanélküliségi adatnál most mindennél jobban megmutatkozik. A november-januári 3 hónapban ugyanis a gördülőátlag alapján 4%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta Magyarországon (hivatalosan ez a fő munkanélküliségi adat). Mindeközben sem novemberben, sem decemberben, sem januárban nem érte el a 4%-ot a modellbecsült havi munkanélküliségi ráta. Ez pedig már nagyobb különbség, minthogy kerekítési hibának nevezzük, hiszen amíg a modellbecsült adatok alapján egyetlen hónapban sem volt 4% feletti munkanélküliségi ráta, addig a nyers számítások alapján volt olyan hónap is, amikor 4,2-4,3% között alakult a ráta. Könnyen lehet, hogy a modellbecsült adat pontosabb képet ad egy-egy hónap munkanélküliségi rátájáról, mint amit a nyers egyhavi közlés adna, mégis joggal vakarhatják a fejüket a makroelemzők, amikor a trendeket elemzik.

Miért becsül a KSH?

Ennek a megértéséhez vissza kell menni a modellbecslés előtti időkig. A Covid-válság előtt csak 3 havi gördülőátlagokat közölt a KSH a foglalkoztatásról. Ennek az adatnak igazából van némi tehetetlensége, hiszen ha elkezd romlani a foglalkoztatás az egyik hónapban, a megelőző két hónap adata még akkor is egészen szép negyedéves számot hoz ki (miután csak a minta harmadában érezhető a romlás). Ezt a problémát a KSH a Covid-válságban látott gyors gazdasági változások közepette rendkívül hamar felismerte, és ennek hatására a háromhavi átlagok mellett elkezdték közölni a havi szintű foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat is. Már a 2020 márciusi adatközlésnél látták az első negyedéves minta egyharmadában a romlást, áprilisra pedig bevezették az egyhavi adatközlést is. Ennek köszönhetően látni lehetett, hogy a Covid-válságban milyen gyorsan változnak a munkaerőpiaci trendek.

Azóta nemcsak negyedéves átlagadatokat látunk, hanem azt is, hogy hány fő volt a foglalkoztatottak száma az egyes hónapokban külön-külön. Ennek hatására a legfrissebb munkaerő-piaci trendek is értékelhetőek. Természetesen ezek az adatok a Covid-válság előtt is rendelkezésére álltak a KSH-nak, azonban egyrészt a felhasználók részéről nem látszódott átütő erejű igény a havi adatokra, másrészt a havi adatok bizonytalanabb képet mutatnak az olykor gyenge minőségű minták miatt. Ezt több tájékoztatás során meg is jegyezte a KSH, úgy fogalmazva, hogy a felvétel havi almintái lehetővé teszik, hogy havi szinten is közzétegyék az adatokat, jóllehet alacsonyabb pontosság mellett.

Erre a bizonytalanságra volt az a válasza a hivatalnak, hogy 2021 közepén bevezették a modellbecslést. A KSH módszertani magyarázata szerint „a havi adatok az önálló havi mintákból eredő kilengések mérséklésére modellbecsléssel kerülnek meghatározásra, ezért eltérhetnek a háromhavi átlagadatoktól, amelyek közvetlenül a felmérésből becsültek.” A mondat második felével később még foglalkozunk, de most a lényeg az, hogy a havi felmérésből adódó munkaerőpiaci adatokat korrigálták. Erre elméletileg két tényező miatt volt szükség. Az egyik az, hogy a háromhavi minta havi adatai nem feltétlenül reprezentatívak. A másik pedig az, hogy kósza hírek szerint a minta 2021-es cserélése miatt az egyik hónap minősége (reprezentativitása) különösen nagymértékben romlott. Ennek ellenőrzéséhez érdemes megnézni, hogy mekkora különbség volt az elmúlt másfél évben a modellbecsült és a 3 havi átlagadatokból számítható (nyers) havi adatok között. Ahogy az alábbi ábrán látható, volt olyan hónap, amikor érdemben kisebb, és volt olyan, amikor nagyobb volt a foglalkoztatás szintje a nyers adatok szerint. Az sem mondható el, hogy ugyanazon havi minta minidig ugyanabba az irányba tért volna el, mint a becslés alapján. (A narancssárga, a zöld és a kék oszlopok mindig ugyanannak a havi modellbecsült mintának az eltérését mutatják a nyers adatoktól.)

A nyers adatok korrekciójával olyan jól sikerült a simítás, hogy 2022 második felére gyakorlatilag megszűnt az ingadozás a foglalkoztatásban a modellbecslés szerint: amikor a nyers adat alacsonyabb volt, akkor a modellbecslés felfelé húzta azt, amikor viszont a nyers adat magasabb volt, akkor azt a modellbecslés lefelé korrigálta.

Ez persze azért is lehetett, mert kifejezetten stabil volt a létszám, de minden bizonnyal sokaknak gyanússá válhatott, így a modellbecslést végül az idei évtől a korábbi pontosításnál is tovább pontosította a KSH.

Hasonló helyzet a munkanélkülieknél

A Portfolio korábban írt is az ingadozás érdemi mérséklődéséről, akkor a munkanélküliségi adatokat alapul véve. Az alábbi ábrán a zöld vonal az általunk számolt nyers munkanélküliségi adatok idősorát mutatja (másfél éve ezt nem közli a hivatal), a narancssárga pedig a KSH modellbecslése, ami több mint másfél éve a hivatalos munkanélküliségi tájékoztatókban szerepel.

A hivatal modellbecslése úgy tűnt, hogy az összes ingadozást tompította. Volt, hogy a nyers adat tavaly tavasszal alacsonyabb számokat mutatott volna, mint a modellbecslés. Év végén viszont ennek az ellenkezőjét látjuk, a nyers adat magasabb volt (200 ezer feletti munkanélküli), mint a becslés. Ami a tavalyi évet illeti, a munkanélküliségi mélyponthoz képest a nyers adatok alapján egy erősebben emelkedő, míg a modellbecslés szerint egy óvatosan emelkedő trendet látunk.

NAV- és NFSZ-adatok

A KSH friss közlése szerint „a Központi Statisztikai Hivatal megújította a foglalkoztatottak, valamint a munkanélküliek havi létszámára vonatkozóan 2021 júliusától bevezetett modell becslését: 2023. január vonatkozási hónaptól már a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól átvett adminisztratív adatok bevonásával készülnek a becslések, a korábbinál nagyobb pontossággal”.

A modellbecslés új alapokra helyezése egyrészt örvendetes, mert ezzel talán jobb minőségű adatokhoz juthatnak a felhasználók. A változtatás jelzi, hogy a Portfolio korábbi írásaival összhangban érdemes tovább javítani a munkanélküliségi adatokról szóló közléseket. Másrészt ambivalens érzéseink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi sztenderdek alapján készülő Munkaerő-felmérésbe a KSH más adatforrásokból származó részadatokat emel be. Mostantól ugyanis a NAV és az NFSZ adatait vonja be, és ezzel „keveri ki” a foglalkoztatási és a munkanélküliségi adatokat. Ez sajnos nemhogy javítaná a munkaerőpiaci adatok hitelességét, hanem arra mutat rá, komoly kérdőjelek lehetnek a Munkaerő-felméréssel, ha ilyen módszerekhez kell folyamodni. Ehelyett sokkal inkább a Munkaerő-felmérést kellene alapjaiban átgondolni, hogy ne kelljen különböző becslési módszerekhez folyamodni, időről-időre változtatni azokon, illetve más adatforrásokat bevonni. A havi felmérésnek kellene a valósághoz legközelebbi foglalkoztatási és munkanélküliségi trendeket mutatnia, akár a minta elemszámának érdemi növelésével (a hibahatár csökkentésével), illetve nemcsak a háromhavi, de a havi felmérések reprezentativitásra való törekvésével. Így eljuthatnánk oda, hogy a havi felmérések jól tükrözik a gazdasági folyamatokat, és nem lenne szükség modellbecslésre. Az már csak hab lenne a tortán, ha a pontos nyers adatok mellett a havi gyorstájékoztatókban a szezonális ingadozásoktól megtisztított számokat is megismerhetnék a felhasználók.

A „fő” adatot nem érinti a változás

A KSH rendre hangsúlyozza, hogy a módosításai nem érintik a fő mutatószámot, a 3 havi gördülő átlagot. Ez természetesen így is van. „A munkaerőpiaci részvétel fő indikátorai (foglalkoztatottak száma és aránya, munkanélküliek száma, munkanélküliségi ráta, gazdaságilag inaktívak száma, potenciális munkaerő-tartalék száma) továbbra is a Munkaerő-felmérés negyedéves, illetve háromhavi mozgóátlagolt adatai, amelyeket a változtatás nem érint” – szól a friss közlemény, amelyet a modellbecslés megújításakor adtak ki. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a KSH foglalkoztatottságról szóló gyorstájékoztatóinak a címében és az első mondatában is a havi modellbecsült adatot hangsúlyozza. Így kifejezetten nehéz a 3 havi mozgóátlagot fő mutatónak hívni, hiszen mind a tájékoztató címe, mind a kiemelt mondata az egyhavi modellbecslésre vonatkozik, ennek megfelelően a sajtó nagyrésze is rendre erről számol be headline-adatként. A kérdés tehát az, hogyha nem a havi modellbecsült adat a fő mutató, akkor miért ezt emeli ki minden hónapban a KSH. Érdemes lenne tehát mind a Munkaerő-felmérés havi adatokra vonatkozó módszertanát, reprezentativitását, mind az adatok közlését a megfelelő mederbe terelni.

Címlapkép: Getty Images