Megszüntetné a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát a Belügyminisztérium

A pedagógusokat és a teljes köznevelési rendszert érintő jogszabálytervezeteket tett közzé társadalmi és szakmai egyeztetés céljából a Belügyminisztérium. A tervezett béremelések ügyében módosítanák a 2023. évi költségvetési törvényt, és a mostani közalkalmazotti jogviszony helyett egy teljesen új jogállást vezetnének be a pedagógusok számára, az úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt. A harmadik módosító csomaggal pedig jelentősen átírnák a köznevelési törvényt - írja a Népszava

A törvénytervezetek az alábbi módosításokat tartalmaznák:

Többek között megszűntetnék megszüntetnék a nevelőtestületek döntési jogát az iskolai pedagógiai programok, a szervezeti és működési szabályzat, az éves munkatervek, a továbbképzési programok, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, valamint a tanulók fegyelmi ügyeiben is.

Így ezekben az esetekben legfeljebb a véleményüket lehetne csak kikérni.

Emellett egyes esetekben a tanév is meghosszabbodhat, miután az igazgató mellett a köznevelési miniszter is meghosszabbíthatja a tanévet július 15-ig. (Ebben az esetben a nyári szünet legkisebb mértékét meghatározó rendelkezést is figyelmen kívül lehet hagyni.)

Továbbá az eddigi 17 óra helyett 18 óráig kellene az általános iskolákban felügyeletet biztosítani.

Illetve, ezentúl az intézmények saját alkalmazotti létszámát már akkor is állandónak tekintenék, ha az alkalmazottak legalább 50 százalékát határozatlan idejű jogviszonnyal foglalkoztatják. (jelenleg 70 százalék ez a szám) Emellett a javaslat arra is lehetőséget teremtene, hogy a nevelőtestületek nem állandó tagjaiként dolgozó óraadók létszáma az 50 százalékot is meghaladhassa.

Emellett pedig bevezetésre kerülne az úgynevezett vándortanár fogalma is, aki egy iskolában legalább heti 20 órás köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áll, de emellett más köznevelési intézményben is óraadó.



Az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszony a Belügyminisztérium indoklása szerint az életkor és a szolgálati idő helyett a teljesítményt veszi majd figyelembe, így - megfelelő teljesítmény esetén - gyorsabban lehet előre haladni az életpályán.

A Belügyminisztérium indoklása szerint az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszony az életkor és a szolgálati helyett ezentúl a teljesítményt veszi majd figyelembe, így ennek keretében egy új, sávos bérrendszert is bevezetnének, ami az alábbiak szerint módosulhat:

Pedagógus I. esetén bruttó 410 ezer forinttól 1 millió 65 ezer forintig,

Pedagógus II. esetén 430 ezer forinttól 1 millió 135 ezer forintig,

Mesterpedagógusnál 520 ezer forinttól 1 millió 365 ezer forintig,

Kutatótanár esetén 640 ezer forinttól 1 millió 470 ezer forintig terjedhet.

Az előmenetel során egyúttal önkéntessé tennék a Pedagógus II. fokozat megszerzését

Emellett a teljesítmény értékeléséhez szintén egy új rendszert vezetnének be, amely szerint minden évben sor kerülne egy belső teljesítményértékelésre, ez leghamarabb a 2024/25-ös tanévtől léphet életbe.

A javaslat szerint pedig egy másik módszerrel is ellenőriznék a pedagógusokat: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló magatartásának ellenőrzése céljából a munkáltató betekinthet a számítástechnikai eszközökön tárolt adatokba is.

A költségvetési törvény módosításában kitértek arra, hogy 2025. január 1-ig a diplomás átlagbér 80 százalékát el kell érnie a pedagógusok átlagbérének, amit legalább 2030 december végéig fenn is kell tartani, emellett azokban az intézményekben, ahol nagy arányban vannak hátrányos helyzetű gyerekek, a felzárkóztató foglalkoztatással foglalkozó pedagógusok többletjuttatást is kaphatnak. (A tervek szerint az ő bérük így a diplomás átlagbér 90 százalékát is elérheti)

Végezetül pedig a törvénymódosítás következtében mintegy 10 százalékkal csökkenne azon általános iskolák költségvetési támogatása, melyek többiskolás településeken a települési arányhoz képest lényegesen kisebb mértékben veszik ki részüket a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásából - írja a Népszava.

A törvényjavaslatokhoz a véleményeket, észrevételeket március 10-ig várja a BM.