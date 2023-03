Érdekes információkat mondott a debreceni akkumulátor gyárról a polgármester

„A vízminőségre, a talajvédelemre, levegőminőségre és a zajterhelésre vonatkozó, a gyártóktól, a gyáraktól független monitoringrendszert építünk ki, amelynek felügyeletébe a szakmai civil szervezeteket is be kívánjuk vonni” – hangsúlyozta a debreceni CATL akkumulátorgyár körüli környezetvédelmi aggodalmak kapcsán Papp László az Indexnek adott interjúban. A debreceni polgármester részletesen beszélt a város és a gigantikus gyár vízellátási kérdéseiről, az áramhálózat fejlesztési tervekről, illetve az energiaügyek kapcsán szóba került a hétvégente leálló debreceni villamos- és troliközlekedés kérdése is.