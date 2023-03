Folytatódhat a kamatemelés Európában

Philip R. Lane, az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza úgy véli, hogy az euróövezetben március után is folytatódni fog a kamatemelés.

A szakember egy dublini fórumon hétfőn azt mondta, hogy "a maginflációs adatok azt jelzik, hogy az EKB márciusi kamatemelési döntése után további növelésre lesz szükség".

Philip R. Lane szerint a kamatalakítás szempontjából a közeljövő legfontosabb adatai az eurózóna márciusi és áprilisi inflációjáról szóló jelentések, az első negyedévi GDP-számok, a piaci hangulatról szóló közvéleménykutatási felmérések, továbbá a foglalkoztatásról és a bérek alakulásáról szóló új adatok lesznek.

Az EKB következő kamatdöntő ülése március 16-án lesz. Elemzők biztosak abban, hogy ekkor 50 bázisponttal nő az irányadó eurókamat, már csak azért is, mert az EKB az előző, februári kamatdöntő ülése után maga jelentette be, hogy márciusi kamatdöntő ülésén is 50 bázispontos emelést tervez. Február eleji ülésén az EKB 50 bázisponttal emelte a kamatszintet a jelenleg érvényes 2,50 százalékra.

Az EKB tavaly 3 százalékponttal emelte a kamatot mínusz 0,5 százalékról indítva. A piac arra számít, hogy az irányadó kamat idén eléri a 4 százalékot.

