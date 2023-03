Most eldőlhet a forint és a részvénypiacok sorsa

Portfolio 2023. március 06. 06:28

A héten érkezik a februári amerikai munkaerőpiaci adat, azaz végre kiderül, hogy a foglalkoztatottság elképesztő januári bővülése csak egyszeri kisiklás volt-e a munkaerőpiac lassulásában. Az egy hónappal ezelőtti közlés felforgatta a piacokat, dollárerősödést és kötvény-hozamemelkedést hozott, ugyanis a piac ennek hatására szigorúbb kamatpolitikát árazott a Fedtől. A jegybank szorosan figyeli a munkaerőpiaci folyamatokat, és egy újabb sokkszerű szám komoly piaci lefordulást, dollárerősödést hozhat. Az utóbbi néhány hétben a forintot is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatta, azaz egy vártnál magasabb foglalkoztatottsági adat rosszul hathat a forintra is, az amerikai munkaerőpiac lassulása ugyanakkor teret engedhet a forint további erősödése előtt. A munkaerőpiaci adatközlésen kívül a héten egyéb fontos események is lesznek.