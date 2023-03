Bajban a Vöröskereszt, rengeteg pénz hiányozhat

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) hiányozhat az idei tervezett költségvetésének egynegyede, és egyes műveletekben megszorításokra kényszerülhet - nyilatkozta kedden Robert Mardini, a szervezet főigazgatója.

A Le Temps című svájci lapnak elmondta, elegendő adomány nélkül az ICRC 2,79 milliárd svájci frankos (mintegy 1060 milliárd forint) tervezett költségvetéséből hiányozhat 500-700 millió svájci frank. Ha ez bekövetkezik nem lesznek képesek segíteni az embereknek a legnehezebben elérhető helyeken, ahol jelenlétük a legfontosabb - hangsúlyozta.

"Nyilvánvalóan általában kevesebb adomány jut humanitárius segélyekre. Ez a tendencia most az ukrajnai háború miatt még inkább felerősödik" - fejtette ki az RTS közszolgálati rádióban.

Az idén 160. évfordulóját ünneplő szervezet 10 legfontosabb művelete közül csak Ukrajnának vannak kedvező finanszírozási kilátásai. Az összes többi művelet (Afganisztán, Szíria, Jemen, Dél-Szudán, Szomália, Irak, Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia, Nigéria) alulfinanszírozott. Ez a jelenség nem csak az ICRC-re jellemző, hanem a humanitárius tevékenységben részt vevő ENSZ-ügynökségeknél is megfigyelhető - magyarázta.

Az Ukrajnába irányított nagy mennyiségű segély mellett más tényezők is magyarázzák a pénzhiányt: bizonyos fokig közrejátszik a belefáradás az évek óta tartó konfliktusokba, amint azt a Jemenre vonatkozó, nemrégiben közzétett felhívás is mutatja. Eddig a becslések szerint szükséges összeg alig egynegyedét sikerült összegyűjteni. Az infláció is sokkal drágábbá teszi a beavatkozásokat.

"A következő néhány hónap kulcsfontosságú lesz. Ha az adományozók nem jelentkeznek, felül kell vizsgálnunk a céljainkat2" - mondta a főigazgató. Ez az egyik oka annak, hogy a szervezet már az év elején elindítja felhívását, felmérendő az adományozók készségét. "Aztán a válaszoktól függően megtesszük, amit meg kell tennünk a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében" - vetítette előre a nemzetközi segélyszervezet főigazgatója.

Címlapkép: Getty Images