Felfedték Brüsszelben: tolonganak az eladók, hogy elláthassák gázzal az EU-t

Sefcovic jelzése szerint a közös gázvásárlási rendelettel tényleg komoly változásokat indít el az Európai Unió, amelyek segíthetnek leszorítani a gázbeszerzés költségeit is. A tavaly elfogadott terv célja az, hogy a tagállamok és cégeik felőli gázkereslet összegyűjtésével és a nagyobb volumenekről egyben tárgyalva jobb árakat lehet kicsikarni az eladóktól, mint külön-külön.

A szabály az, hogy a gáztárolók kötelező feltöltéséből (idén novemberre 90%-os cél) adódó gázvolumen legalább 15%-át (idén legalább 13,5 milliárd köbmétert) vételi szándékként be kell tenni az EU közös gázvásárlási platformjára, aztán a beérkező gázeladói ajánlatok tükrében van lehetősége a tagállamnak, vagy cégének eldönteni, hogy tényleg él-e az ajánlattal, vagy sem. Az alelnök jelzése szerint olyan ipari gázfogyasztók részéről tapasztaltak érdeklődést a közös vásárlások iránt mint az acél, az alumínium, a kerámia, az üveg és az autógyártás.

Sefcovic jelzése szerint eddig összesen 24 milliárd köbméternyi gázvásárlást jeleztek a következő 3 évre a tagállamok, a három szomszédos jogosult ország és cégeik, amely volumen arra utal, hogy nincs tolongás a vevői oldalon a közös beszerzés iránt. Ennek oka, hogy ha csak az uniós tagállamokra gondolunk, akkor a gáztároló rendelet szabályának következő 3 évre kiterjesztésével legalább 40 milliárd köbméteres vételi oldalnak kellene jelentkeznie. Az egyelőre visszafogott vételi érdeklődés érthető, mert számos ellátási kérdést is felvet a közös beszerzés, ráadásul a beszakadt gázárak mellett a potenciálisan elérhető megtakarítás is sokkal kisebb lehet.

Az eladói oldalon viszont láthatóan van tolongás, legalábbis az alapján, amit Sefcovic mondott, hiszen szavai szerint „óriási az érdeklődés a nemzetközi szállítók részéről” és már több, mint 50 cég jelezte, hogy szállítana a közös platformon keresztül az EU-ba.

A terv az, hogy az összegyűjtött gázvásárlási ajánlatok alapján az első beszerzési tendert áprilisban tartja az EU a platformon, és Sefcovic jelzése szerint az első beszerzési szerződésekhez a gázt várhatóan az Egyesült Államokból, a Közel-Keletről és Afrikából hozzák majd a június körül aláírandó szerződések alapján. Az áprilisi első után várhatóan rendszeresen tart majd gázbeszerzési tendereket az EU.

A mostani beszakadt gázárakra, és a még mindig viszonylag magas gáztárolói töltöttségi adatokra utalva Sefcovic az interjúban óva intett a hátra dőléstől, mert számos kihívást lehet még azonosítani az ellátási helyzetben és az árkilátások kapcsán is.

Nagyon ellenzem az önelégültséget vagy azt az érzést, hogy a tavalyi nehéz időszaknak vége, mert nem tudjuk, mit tartogat számunkra ez az év. Ami egyre fontosabb, hogy az árakkal kell foglalkoznunk. Nem működtethetjük a gazdaságunkat az USA-hoz vagy Kínához képest ilyen hatalmas árkülönbséggel.

A Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője az EU-tagállamok energiaügyi minisztereit is arra figyelmeztette a minap, hogy nem lehet még hátra dőlni azért, mert ezt a telet megúszta a közösség gázhiány nélkül, ugyanis az előttünk álló tél még sok kihívást tartogat részben az orosz szállítások körüli bizonytalanság, részben egyéb szállítók felőli korlátok miatt, ez pedig az árakra is komoly hatást gyakorolhat még. Ezt a figyelmeztetést pedig a magyar energiaügyi államtitkár is továbbította a minap a magyar energiabeszerzési-kereskedői szakmának, illetve az Európai Bizottság szakértője felvázolta a drasztikus gázpiaci átalakulás hátterét, illetve a küszöbön álló árampiaci változásokat. Ezekről itt tudósítottunk:

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Bizottság médiatára a 2023. március 6-i gázpiaci egyeztetésről