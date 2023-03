Elismerte a vezérigazgató: túllőnek a célon a németek, de ez kell a gázárak leszorításához

A szükségesnél lehet, hogy nagyobb LNG-kapacitásokat épít ki Németország, de a túlzott kapacitásokra biztosításként kell gondolni, amelyek hozzájárulnak a gázárak leszorításához – lényegében ezt mondta a német Der Stern és Capital magazinoknak párhuzamosan adott interjúkban Markus Krebber.

A német óriásvállalat RWE vezérigazgatója annak kapcsán szólalt meg, hogy amint részletes anyagban megírtuk a hétvégén: a német gazdasági tárca előállt egy komoly LNG kapacitásfejlesztési tervvel, amely gyakorlatilag arra lő, hogy teljesen kiváltsák az Északi Áramlat 1-en az oroszok felőli vezetékes gázimportot, és ezzel az oroszokat arra ösztönözzék, hogy legalább valamennyi LNG-t tényleg küldjenek a német és egyéb európai piacokra.

Amint megírtuk: a friss német stratégia szerint 2024-től kezdve az összesen hat darab úszó tároló és újragázosító egység (FSRU) éves kapacitása 32 milliárd köbméter lesz, és ezeket 2026-2027-től kezdve három darab fix, szárazföldi LNG-egységgel tervezik leváltani, amelyek együttes kapacitása még jóval nagyobb lesz: eléri az évi 54 milliárd köbmétert, ami lényegében megegyezik az Északi Áramlat 1-en keresztül eddig vett orosz gáz mennyiségével. Ezt a tudatos német stratégiát akár túllövésként is be lehet állítani, de ennek megvan az oka és éppen ezt hangsúlyozta az interjúban Krebber a Reuters összefoglalója szerint:

Előfordulhat, hogy az LNG-terminálok nincsenek teljesen kihasználva. De biztosítási díjként szükség van rájuk.

Az Északi Áramlat 1 és 2 tavaly szeptemberi felrobbantásának lehetséges elkövetői körül most újra fellángoltak a viták: a friss amerikai és német kiszivárogtatások egy ukrán-barát csoportra irányították a figyelmet. Krebber egyúttal azt is kiemelte, hogy az oroszok továbbra is teljesítik a szállítási kötelezettségeiket az alternatív ukrán gázvezetéken keresztül, amely Ukrajnán és Szlovákián, Csehországon keresztül juttat földgázt a német piacra.

Ráadásul az ukrajnai orosz gáztranzit napi volumene a január közepére 25 millió köbméterre eső szintről azóta újra napi 40 millió köbméter fölé ugrott vissza, így nagyjából ugyanazon a szinten van, mint a tavalyi év őszi-téli hónapjaiban. Erre a még meglévő ukrajnai orosz tranzitra és a tervezett német LNG-kapacitásokra is utalva Krebber rámutatott:

Ha úgy gondoljuk, hogy ez így marad (az ukrajnai orosz tranzit – a szerk.), akkor kevesebb terminálra van szükség. Ha fedezni akarjuk magunkat, akkor szükségünk van az infrastruktúrára.

