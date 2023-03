Ismét megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

Szerda esti döntésével a kormány 93 milliárd forintnyi átcsoportosítást hajtott végre a Rezsivédelmi Alap terhére.

Ebből 70 milliárd forint a központi költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásainak finanszírozására ment el, míg 23 milliárd forint az egyházi és civil intézményfenntartók számára érkezik meg szintén egyéb működési célú kiadások finanszírozására. Feltehetően tehát a kormány most márciusban kompenzálta az állami intézmények, valamint az egyházi fenntartású, de közcélokat ellátó intézmények (pl. kórházak) energiaszámláját. A kormányhatározat mellékletéből ugyanis az is kiderül, hogy a gyógyító-megelőző ellátás intézetei 11,8 milliárd forintot kapnak ezúttal pluszban.

Délelőtti cikkünkben számoltunk be arról, hogy februárban ritkán látott mínuszt ért el a költségvetés egyenlege. Ehhez pedig hozzájárult az is, hogy februárban is megcsapolta több alkalommal a kormány a Rezsivédelmi Alapot.

Jelentős kiadási tételként terhelhette meg februárban a büdzsét a rezsicsökkentés fenntartása. Éppen egy hónappal ezelőtt számoltunk be arról egy megjelent kormányhatározat alapján, hogy a kormány 390 milliárd forintot vont ki a Rezsivédelmi Alapból a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése érdekében.

A távhő kassza kiegyenlítése is részben terhelte februárban a büdzsét: február 20-án számoltunk be arról a kormányhatározatról, melyben a kormány 115,2 milliárd forint átcsoportosításról döntött a Rezsivédelm Alap terhére, a távhőszolgáltatók érdekében, és ebből februárban 53,3 milliárd forintos kifizetés teljesült.

