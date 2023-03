Nagy változás jön a horvát utakon, ez a turistákat is érinti

Több szabály is változik Horvátországban a közúti vezetéssel összefüggésben, ezek közül van ami nem csak a helyieket érinti, hanem a turistákat is - írja a Total Croatia News.

Az egyik legfontosabb, hogy minden járművezetőre vonatkozóan megváltoznak a bírságolási szabályok és az adatok hozzáférhetősége is.

Eddig a horvát rendőrök azt láthatták, ha valakit egy másik uniós államban gyorshajtásért vagy ittas vezetésért megbüntettek, az új szabályok szerint pedig ennél jóval szélesebb körben fér majd hozzá az adatokhoz. Látni fogják, ha valaki akár nem tartott megfelelő követési távolságot, veszélyesen előzött, parkolásával másokat sodort veszélybe, megszegte a sávváltási szabályokat, vagy szembe hajtott a forgalommal.

A vezetői engedélyek visszavonásának folyamatában is változások következnek. Ha az EU területén bárhol súlyos közlekedési szabálysértést követ el valaki, elveszítheti a vezetői engedélyét, és

ezután sem otthon, sem más EU-tagállamban nem kaphatja meg azt többé.

Ha például a német rendőrség megállapít egy bizonyos szabálysértést, tudja, hogy ki követte el, de az illetőt már nem éri el otthon, akkor a horvát rendőrséggel együttműködve is szankcionálhatják, ideértve a jogosítvány bevonását is

- mondta Sinan Alispahic, a HAK (horvát autóklub) főtitkárhelyettese

Mindez egyébként az uniós jogharmonizáció része.

Digitális jogosítvány

A horvátokat érinti, hogy az ország a világon elsőként vezeti be a digitális jogosítványt, amelyek akár a mobilon is lehet tárolni. Ettől függetlenül, aki igényli kérheti a kártyaformátumú dokumentumot is.

A fiatalok a vizsga letétele után próbajogosítványt kapnak, és

30 éves korukig zéró tolerancia vonatkozik majd rájuk az alkoholfogyasztásra. Horvátországban egyébként 0,5 ezrelék a megengedett véralkoholszint.

Hogy pontosan mikor vezetik be az új szabályokat, még nem tudni, de az EU célkitűzési 2025, így nem kell olyan sokat várni.

Címlapkép: Getty Images