Üzent a magyar pénzügyminiszter: stabil a bankrendszerünk

A magyar bankrendszer a romló nemzetközi környezetben is erős és működőképes, ezt a legutóbbi hitelminősítői értékelések is megerősítik – jelentette ki Varga Mihály Kolozsváron, miután a helyi gazdasági és üzleti élet szereplőivel egyeztetett a Pénzügyminisztérium közleménye szerint.

Magyarország továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában van mindhárom nagy hitelminősítőnél – ismertette Varga Mihály. Mint mondta: az idei évben már a Fitch, a Standard&Poor’s és a Moody’s is értékelte a magyar gazdaság helyzetét. Elemzéseikben megerősítették, hogy a magyar bankrendszer helyzetét a romló nemzetközi környezetben is kedvezőnek látják – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar hitelintézetek egészséges hitelezési és mérlegadatokkal rendelkeznek, tőkemegfelelési mutatójuk másfélszerese a 2008-asnak, a likviditási tartalék bőven meghaladja az előírt szintet.

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a stabilitást erősíti, hogy a kormány elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett. Az államadósság arányát a vártnál nagyobb ütemben, 76,8%-ról 72,9%-ra mérsékeltük – részletezte a tárcavezető. Varga Mihály kiemelte: a kormány idén 3,9%-ra, jövőre 2,5%-ra csökkenti a költségvetés hiányát, az államadósság arányát 70% alá csökkentjük, így javuló egyensúlyi mutatók mellett folytatódhat a 4% körüli gazdasági növekedés, zárul a közlemény.

Ismeretes, az S&P idén januárban leminősítette Magyarországot, de továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk. A Fitch a korábbi stabil kilátás helyett negatív kilátást rendelt az ország minősítéséhez. A Moody's nem változtatott az ország adósbesorolásán és kilátásán.