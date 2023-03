Új gázvezeték épül, ami segít leválni Magyarországnak az orosz gázról

A konkrét bejelentés - amit az Index szúrt ki – azután született, hogy a magyar és a szlovén miniszterelnök tavaly december 2-i találkozóján ezt már rögzítették, miszerint Szlovénia évi 300 millió köbméterrel kibővíti az Algéria felőli gázimport kapacitását, hogy ezzel a saját orosz importfüggőségét is csökkentse harmadával, illetve egy új vezetéket is épít, hogy segítsen Magyarországnak is az orosz gázról való leválásban. Most tehát ennek az új vezetéknek a munkálatait jelezte a szlovén miniszterelnök.

Amint akkor megírtuk, Robert Golob úgy fogalmazott:

Magyarországhoz hasonlóan Ausztria is nagyban függ az orosz gáztól, ezért segítenünk kell szomszédainknak megoldani az orosz gáztól való függetlenedést, hiszen egyedül nem lennének képesek rá.

Orbán Viktor magyar kormányfő akkor elmondta, hogy érdekelt Magyarország gázforrásainak diverzifikálásában, és három lehetséges útvonalat jelölt meg:

az algériai gáz potenciális szlovéniai vezetékét, ez történik majd meg az említett vezeték megépítésével;

a román vizekben felfedezett mezőkről származó fekete-tengeri gáz szállítására szolgáló útvonalat, ennek kapcsán tegnap érkezett egy fontos hír Romániából,

valamint a horvátországi kapcsolatok bővítését a hajón szállított cseppfolyósított földgáz behozatalára. A krk-i LNG-terminál eddigi éves 2,9 milliárd köbméteres kapacitását bővíteni tervezik a horvátok, a jelenlegi kapacitásból az állami MVM évi 1 milliárd köbméternyi, a MET 0,5 milliárd köbméternyi földgázt kötött le, és ha a terminál kapacitása bővülne, akkor akár a magyar cégek által lekötött import kapacitás is növekedhet.

Mindháromban érdekeltek vagyunk

- rögzítette akkor Orbán Viktor.

Azóta egyébként idén februárban Azerbajdzsánnal is született egy megállapodás, amelynek keretében idén már várhatóan 100 millió köbméternyi gázt veszünk, illetve évi 2-3 milliárd köbméter körüli gáz érkezhet majd hazánkba, szintén az orosz gáz kiváltását célozva.

A tavaly decemberi találkozóra annak apropóján került sor, hogy létrejött a közvetlen magasfeszültségű villamosenergia összeköttetés a két ország között, így Magyarország az összes szomszédos országgal összeköttetésben áll már az árampiacon. A gáz esetén viszont egyedül a szlovén interkonnektor hiányzik, így tehát a fenti fejlesztéssel együtt majd azt is át fogják adni, hogy a két ország közötti gázkereskedelem létre tudjon jönni.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) és Robert Golob szlovén miniszterelnök az északkelet-szlovéniai Cirkovcében, a Cirkovce-Pince magasfeszültségű távvezeték átadóünnepségén 2022. december 2-án.