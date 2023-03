Izraelből is sok gáz jöhet az EU-ba, nemsokára megszületik a nagy döntés

Még az év végéig megszületik a végső beruházási döntés az izraeli tengeri gázmezők Olaszországgal való összekötéséről, amely vezeték kezdetben évi 10 milliárd, de később évi akár 20 milliárd köbméternyi gázt is szállíthatna az uniós gázpiacra – jelezte az Edison energiaipari csoport gázeszközökért felelős ügyvezető alelnöke a Reutersnek adott interjúban.

Fabrizio Mattana úgy fogalmazott a hírügynökségnek, hogy

Várhatóan az év végéig meghozzuk a végső beruházási döntést (FID). A 2023-as FID esetén a projekt 2027-re valósulna meg.

Maga a projekt kezdetben több Izrael melletti gázmezőt kötne össze Olaszországgal, és összesen mintegy 6 milliárd euróra becsülik a költségét a 2000 km hosszú vezetéknek, amelyből legalább 800 kilométer a tenger alatt haladna. Mivel a már kitermelés alatt álló, illetve újonnan bevonandó mezőkből kitermelt gáz mennyisége nőhet, így a mezők együtt összesen évi 28 milliárd köbméternyi gázt is termelhetnek, amelynek körülbelül egyharmadát Egyiptomba és Jordániába exportálják. A fennmaradó legalább 20 milliárd köbméternyi gáz akár az EU felé is veheti az irányt, ami már tekintélyes mennyiség lenne az évi 335-340 milliárd köbméternyi teljes uniós gázimportból.

Az ügyvezető alelnök mindezek kapcsán kijelentette:

Ha figyelembe vesszük a regionálisan el nem fogyasztott részt, valamint az e mezők fejlesztésétől várható további mennyiséget, akkor legalább 20 éven keresztül évi 20 milliárd köbméterrel több lesz, ami átmehet a vezetéken.

Az olasz Edison a francia EDF leányvállalata, amely a görög DEPA International Projects nevű céggel közösen hozta létre IGI Poseidon közös vállalkozást és ez támogatja az EastMed-Poseidon gázvezetéket, amelyet részben azért is vett fel 2021-ben az Európai Bizottság a közös érdekű uniós projektek listájára, mert segíti a ciprusi mezők jobb összekötését is az EU-val.

Éppen ezért az Edison abban is reménykedik, hogy a Bizottság ténylegesen is támogatja majd a projekt költségeit. Most a menetrendet úgy tervezik, hogy az Edison nem sokkal a nyár után elindítja az első, nem kötelező erejű piaci tesztet, amelynek célja a gáztermelők és -vásárlók érdeklődésének felmérése a gázszállítási kapacitás iránt, és amennyiben az eredmény pozitív lesz, uniós forrásokért fog folyamodni.

Mattana jelzése szerint

Európának stratégiai érdeke lehet a finanszírozás... Izrael, Görögország és Olaszország intézményi befektetői, infrastrukturális alapjai és szállítási rendszerüzemeltetői is érdeklődést mutathatnak a vezeték finanszírozása iránt.

Az illetékes azt is hozzáfűzte, hogy reményik szerint Olaszország is aláírja a kormányközi megállapodást a vezetékről.

Címlapkép forrása: Getty Images