Elvenné az önkormányzatoktól a járóbeteg-ellátást az állam - a hétvégéig kell nyilatkozniuk

A Népszava emlékeztet, hogy decemberben fogadta el a parlament az OKFŐ adatgyűjtési jogát, amelyek célja a még nem állami fenntartású szakrendelők államosításának előkészítése volt.

Takács Péter egészségügyi államtitkár az államosítás okaként az egészségügyben dolgozó munkaerő jobb allokálását nevezte meg. "Az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy a saját területükön élőknek minél szélesebb ellátási palettát biztosítanak. Ezért időnként olyan szakmákra is szerződtetnek pénzt nem kímélve szakorvosokat, amelyeknek nem feltétlenül van ott helye... Az sem megengedhető, hogy egy orvos négy-öt helyen vállaljon két-két órás szakrendelést, mert ezzel több időt tölt majd az ellátóhelyek közötti utazgatással, mint a betegek kezelésével. Ez pedig a humánerőforrás pazarlása."

A megoldást Takács szerint az jelentené, ha a szakrendelők egységes igazgatási rendszerhez tartoznának.

Az önkormányzatok általában nem rajonganak az ötletért. Havasi Gábor, a Fővárosi Önkormányzat tanácsnoka a Népszavának úgy fogalmazott, hogy a városvezetés elzárkózik az államosítástól, azokat maga szeretné a továbbiakban is fenntartani. Soproni Tamás, Terézváros ellenzéki polgármestere szerint ezzel a lépéssel forrást is kivonnának az ellátórendszerből, mivel a szakrendelő működési költségeinek, eszközbeszerzéseinek mintegy 15 százalékát most az önkormányzat biztosítja. Újpest polgármestere, Déri Tibor arról számolt be, hogy rendkívüli képviselőtestületi ülést hívott össze az ügyben, és azon egyhangú döntés született "az SZTK megtartásáról".

