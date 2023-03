Letarolta a koronavírus Kínát, de még csak most engedélyezték az első mRNS oltást

Kína jóváhagyta első hírvivő RNS-vakcináját a Covid-19 ellen, engedélyezve egy helyi gyógyszergyártónak a vakcináját hónapokkal azután, hogy a világ legnépesebb országa felhagyott a világjárvány elleni korlátozásokkal, írja a Bloomberg.

A CSPC Pharmaceutical Group Ltd. által kifejlesztett mRNS-vakcinát, amely az omikron változatot célozza, sürgősségi használatra engedélyezték - derül ki a vállalatnak a hongkongi tőzsdéhez szerdán eljuttatott közleményéből. Egy 4000 résztvevővel végzett klinikai vizsgálatban 70,2% és 85,3% közötti hatékonyságot mutatott a vakcina, bár nem világos, hogy az arányok mire vonatkoznak. A vállalat szerint a vakcina 2 és 8 fok közötti hőmérsékleten tárolható, de azt nem közölte, hogy mennyi ideig.

Az engedélyezésre évekkel azután kerül sor, hogy az mRNS-vakcinák a világ többi részén általánossá váltak, és több mint három hónappal azután, hogy Kína lett az utolsó ország, amely felhagyott a szigorú Covid-intézkedésekkel, ami szakértői becslések szerint legalább százezer halálos áldozatot követelő hatalmas fertőzési hullámot eredményezett.

A sok magas kockázatú idős ember alacsony immunizáltsága és a hagyományos inaktivált technológiával készült oltások csökkenő védelme potenciálisan halálosabbá tette a kínai hullámot. Az mRNS-vakcina hiánya sokáig Peking egyik legnagyobb hiányosságának számított. A CSPC oltóanyagára adott hatósági áldás jelenthet erre gyógyírt, miközben megerősíti az ország azon nézetét, hogy az 1,4 milliárdos lakosság immunizálása során kizárólag a saját fejlesztésű oltóanyagokra támaszkodik.

A kínai kormány nem hagyta jóvá a BioNTech és a Pfizer által közösen kifejlesztett mRNS-oltást, annak ellenére, hogy a helyi partner, a Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. számos adatot és kérelmet nyújtott be. Ehelyett a világjárvány nagy részében a helyi, állami tulajdonú Sinopharm gyógyszergyártó és a Sinovac Biotech Ltd. magáncég által kifejlesztett inaktivált vakcinákra támaszkodott, miközben hosszan tartó lezárásokat hajtott végre, amelyet egy ország sem tett.

Címlapkép: Getty Images