Áttörés jöhet egy elsősorban a dohányosokat érintő betegség kezelésében

A COPD az egyik vezető haláloknak számít világszerte, és elsősorban a rendszeresen dohányzókat érinti. A betegség a tüdőn belüli légutak tartós beszűkülésével jár, a tudomány mai állása szerint visszafordíthatatlan folyamatokat idéz elő.

A vizsgálat alapján

a Dupixent 30 százalékkal csökkentette a betegek COPD-jének súlyosbodását a placebót kapó betegekhez képest.

A gyógyszernek még egy másik teszten is át kell azonban esnie, ennek eredményei csak a jövő évre várhatók.

Mindemellett ez az első alkalom, hogy egy antitestterápia hatásosnak bizonyult a COPD ellen.

Elemzők szerint az asztma és egyes bőrbetegségek kezelésére már most is alkalmazott Dupixent 2030-ra a 18 milliárd eurós forgalmat is elérheti.

Címlapkép: Marlene Awaad/Bloomberg via Getty Images