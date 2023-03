Egyetlen év alatt egymillió fővel nőtt Kanada lakossága

Először nőtt egymillió fővel Kanada lakossága egyetlen év alatt - idézte az ország kormányát a BBC hírportálja csütörtökön.

A lakosság létszáma 38 516 138-ról 39 566 248-ra emelkedett a kanadai statisztikai hivatal adatai alapján. Ez egyben a legmagasabb növekedési arány - 2,7 százalék - egyetlen év alatt 1957 óta.

A növekedés forrása az a kormányzati szándék, hogy a munkaerőhiányt bevándorlók toborzásával enyhítsék - közölte a hivatal, ami szerint a növekedést majdnem 96 százalékban a migráció okozza.

Az állandó és ideiglenes bevándorlók számának növekedése "további, a lakhatással, infrastruktúrával, a közlekedéssel és egyéb lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívásokat jelenthet az ország egyes régióiban" - írták a statisztikusok.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kormánya tavaly azt jelentette be, hogy 2025-ig évente félmillió bevándorlót fogadnának be. A kormány konfliktusok - többek között az ukrajnai háború - és a humanitárius válságok - mint a közelmúltbeli török-szíriai földrengés - sújtotta térségekből érkezőket is befogad.

Az ország népessége 26 év alatt a kétszeresére nőne, ha tartaná az éves 2,7 százalékos növekedést.

Címlapkép: Getty Images