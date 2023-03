Tovább terjed hazánkban a madárinfluenza: több ezer ludat kell leölni

Nógrád vármegyei lúdtelepen igazolta a madárinfluenza vírusának jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) - tájékoztatta a hivatal az MTI-t csütörtökön.

Közleményük szerint az állomány leölése folyamatban van, az állategészségügyi hatóság kijelölte a védő- és megfigyelési körzeteket. A Nébih tájékoztatása szerint a Cered községben lévő, 5176 tenyészludat tartó telepen az állattartó a megemelkedett elhullás és a lecsökkent tojástermelés miatt kezdett gyanakodni a betegségre, végül a hivatal laboratóriuma igazolta a vírus H5N1 altípusának jelenlétét.

A gazdaság körül három kilométer sugarú védőkörzetet, valamint 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hozzátették: tekintettel arra, hogy mindkét körzet átnyúlik az országhatáron és szlovákiai területeket is érint, az országos főállatorvos azonnal értesítette a szlovák állategészségügyi hatóságot. A Nébih hangsúlyozta: ez az eset is alátámasztja, hogy a vírus az ország - madárinfluenza szempontjából - alacsonyabb kockázatú területein is megjelenhet, ezért a hazai állattartóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy megóvják állományaikat a betegségtől.

