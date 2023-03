Példátlan kihívást lát Magyarország gázellátása kapcsán Szijjártó Péter

Magyarország és Szerbia kapcsán a három fő kihívás közül a legfontosabb az energiaellátással kapcsolatos, és ha valami történne a Török Áramlattal, amely Szerbián keresztül szállít orosz gázt Magyarországra, akkor anélkül „Magyarország ellátása nem lenne lehetséges”, így „Magyarország és Szerbia stratégiai szövetsége, barátsága nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy az előttünk álló példátlan kihívásokat jobban tudja kezelni” – ezeket jelezte a Belgrádból szombaton visszatérő Szijjártó Péter a Facebook-videójában.

A külgazdasági és külügyminiszter, illetve Orbán Viktor kormányfő szombaton a szerb fővárosban tárgyalt többek között energetikai és migrációs kérdésekről és ezek után Budapestre érkezve foglalta össze a főbb témákat Szijjártó Péter. A videóban a tárcavezető többek között leszögezte, hogy

Magyarország földgáz ellátásának biztonságát jelenleg alapvetően a szerbiai tranzit tudja garantálni, hiszen a Gazprommal kötött hosszú távú szerződés keretében a Magyarországra érkező földgáz – amely nélkül Magyarország ellátása nem lenne lehetséges – Szerbián keresztül érkezik Magyarországra.

A miniszter azt is jelezte, hogy a legfontosabb kihívás most az energiaellátással kapcsolatos, és a két ország "az eddigieknél is szorosabban kapaszkodik össze", hogy hosszú távon garantálja az energiaellátást.

A fentiek azután hangzottak el, hogy február végén mind Orbán Viktor kormányfő, mind Lantos Csaba energiaügyi miniszter látható aggodalmának adott hangot, hogy esetleg a Török Áramlatot is szabotázs éri az Északi Áramlathoz hasonlóan és így a magyar gazdaság ütőerét érné támadás. Ezután derült ki, hogy az Egyesült Államok a február végi szankciós csomagban megtiltotta amerikai cégeknek a turbina és alkatrész szállításokat az orosz cégeknek, így ez komoly veszélyt jelent arra, hogy a Török Áramlat hogyan és meddig tud zavartalanul üzemelni. A minap pedig kiderült, hogy június elején kerül sorra a vezetéken a szokásos éves karbantartás, amelyre a szokásosnál is nagyobb figyelem irányulhat, hogy gond nélkül megtörténik-e és utána a szokásos mennyiségre helyreáll az orosz gázszállítás Törökország, majd Bulgária, Szerbia és Magyarország felé. Ezen a vezetéken Magyarországra évi 3,5 milliárd köbméternyi gázt szállítanak az oroszok, ami az éves magyar gázfelhasználásnak több, mint az egyharmada, így tényleg komoly jelentőségű, hogy mi történik ezen az útvonalon.

Szijjártó Péter a videóban emlékeztetett arra is, hogy Magyarország több száz millió köbméter gázt tárol Szerbiának és megállapodás született arról is, hogy a tavalyihoz hasonlóan, idén is fogunk földgázt tárolni a szerbeknek a magyarországi gáztárolókban.

Azt is jelezte, hogy zajlanak az előkészületek a Magyarország és Szerbia közötti villamosenergia-összeköttetés kapacitásának megduplázása, a villamosenergia-forgalom könnyebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Magyarország tavaly rekordot döntött a kereskedelmi forgalom terén. Még sohasem fordult elő, hogy a kereskedelmi forgalom 6 milliárd euró lett volna, s ez hatalmas jelentőséggel bír - közölte.

