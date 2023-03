Aki nem hárította át a megugrott energiaköltségeit, bajba kerülhet – Jön a Portfolio Vállalati Energiabeszerzés konferencia!

Az az agrárvállalkozás, amely elszalasztotta áthárítani a vevőire a megugrott energiaköltségeit, az a lefelé menő energia- és input árak időszakában már nem tudja ezt megtenni, így bajba kerülhet pénzügyileg – hangzott el a Portfolio Agrárium 2023 című konferenciáján Kecskeméten. A Portfolio április 18-i Vállalati Energiabeszerzés című konferenciája átfogóan járja körül az energiaárak kilátásait és a felelős energiabeszerzési stratégiákat, valamint az energiahatékonysági és megújuló energiás irányokat. Regisztráljon most a konferenciánkra!

Az április 21-i panelbeszélgetésben két nagy agrárcsoport vezetője is felfedte, hogy ők milyen (eltérő) energiabeszerzési stratégiát folytattak az elmúlt időszak megugró árai mellett, majd a megújuló energiás szektort képviselő szakértőkkel együtt vitatták meg a lehetőségeket. Amint laptársunk tudósított róla: Ábrahám Péter, a Bonafarm Zrt. beszerzési és IT-igazgatója arról beszélt, hogy ők két évre előre megvásárolták a várható energiafogyasztást, így lényegében átlagolták a beszerzés költségét. Mostanra azonban ebből már csak kevés energiamennyiség maradt, így el kell gondolkodniuk azon, hogy a következő időszakban is ezt az energiaköltség átlagolási stratégiát folytassák-e. Ennek érdekében, a most visszaesett energiaárak mellett, fel fogják mérni a piaci ajánlatokat, de azt nyilván nem lehet előre tudni, hogy milyen árak lesznek hónapokkal később, így érdemes élni a piac adta jelenlegi lehetőségekkel – fogalmazott.

Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója többek között arról beszélt, hogy ők az előre megvásárlás és átlagolás helyett inkább a kereskedelmi jellegű fedezés stratégiáját folytatták a megugrott energiaköltségek mellett, azaz a termékértékesítési áraikban igyekeztek érvényesíteni ezeket a költségeket. Ő arra figyelmeztetett, hogy aki az elmúlt időszak megugrott energiaköltségeit nem hárította át, halogatta a döntést, az most a lefelé menő energia- és input árak mellett ezt az áthárítást már nem igazán tudja meglépni a piaci verseny miatt, így pénzügyileg kifeszített helyzetbe kerülhet. A visszaeső tőzsdei gáz- és áramárak az alábbi grafikonon is látszanak, akárcsak az, hogy a jelenlegi árszintek még mindig érdemben magasabbak, mint a 2 évvel ezelőttiek, illetve az energiaválság előttre jellemző szintek.

Bali Gábor, az ENERGIQ Kft. ügyvezetője többek között arról beszélt az energiabeszerzési döntések kapcsán, hogy „Ha találunk egy kereskedőt, aki úgy kínál terméket, hogy az a piacot leköveti, akkor arra érdemes lehet lecsapni. Képletes áron futnak napról napra az ajánlatok, az előre fizetés viszont bevett dolog lett. Ha a piacon mennek fel az árak, akkor fixálással meg lehet „fogni”, ha viszont lemennek, ki is lehet várni - a döntés a mi kezünkben van." Hozzátette:

Napi szintű döntés lehet, hogy a képletes árat használjuk vagy fixáljunk. Az előre fizetést viszont nem lehet megkerülni.

A panelbeszélgetésben a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója többek között arról is beszélt, hogy a megugrott energiárak időszakában a beruházási lista aljáról az elejére ugrottak az energiahatékonysági, illetve megújuló energiás projektek, hiszen például szinte minden üzem, épület tetejére napelemet tesznek. Ennek kapcsán Kovács Gergő, a Solar-Express Kft. operatív-igazgatója azt hangsúlyozta: a mezőgazdasági földekre telepített napelemek, amelyek az üzem önellátását segítik, egyértelműen a jövőt jelejtik, és az energiaellátási függetlenedést segítik. Szavai szerint a következő hónapokban tisztulni fog a kép Magyarországon a napelemes hálózati csatlakozási stop témájában, amely stop a korábban jóváhagyott ipari léptékű projektekre nem is vonatkozik, csak az új tervekre, illetve a háztartási szegmensre.

Gőgös Zoltán, a G-reál Kft. ügyvezetője a kerekasztal-beszélgetés során többek között azt emelte ki, hogy érdemes nyitni a biogáz felé is, hiszen sok állattartó telepen elérhető a trágya, így az önellátást célzó energiafelhasználásban ennek fontos szerepe lehet akár az áramtermelésben, akár a gázfelhasználásban. A várható új vidékfejlesztési pályázatokra utalva azt is szorgalmazta, hogy minden agrárvállalkozás gondolja át, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket akar elvégezni a következő időszakban, hogy megfelelően felkészült legyen, amikor ezek a lehetőségek megnyílnak.

Címlapkép forrása: Mónus Márton, Portfolio