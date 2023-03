Az aggasztó hírek után Szijjártó Péter újra energiáról tárgyalt az oroszokkal

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter telefonon tárgyalt Alekszandr Novak orosz energiaügyi tárcavezetővel. A felek szerint nem veszélyezteti semmi a magyar-orosz energetikai együttműködést, pedig az elmúlt időszakban több ezzel ellentétes hír jelent meg.

Az elmúlt hetekben több aggasztó hír is megjelent a magyar-orosz energiaügyekkel kapcsolatban:

sokáig bizonytalan volt, hogyan valósulhat meg a nyugati szankciók miatt a magyar gázellátást biztosító Török Áramlat karbantartása,

Paks II. kapcsán pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök tanácsadója beszélt arról, hogy már vizsgálják annak a lehetőségét, ha kiesnének az oroszok a bővítésből.

Szijjártó Péter külügyminiszter már napközben azt nyilatkozta, hogy sem az orosz földgázellátás nincs veszélyben, sem a Roszatom szerepvállalása a paksi beruházásban.

Kedd este pedig a magyar-orosz energia együttműködés aktuális kérdéseiről tárgyalt Alekszandr Novakkal, Oroszország energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesével. Facebook-beszámolójában a magyar politikus azt írta, hogy "megállapították, hogy mind a kőolaj-, mind a földgázszállítások fennakadások nélkül, szerződésszerűen teljesülnek."

Alekszandr Novak biztosította, hogy a nemzetközi szankciók dacára az orosz fél el tudja végezni a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatait. Ez egyébként már napokkal korábban kiderült, így tudható, hogy az üzemi javításra júliusban kerül sor.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy egyeztettek a paksi atomerőmű új blokkjainak építéséről is, megállapították, hogy az előkészítő munkálatok haladnak, és mivel az új nukleáris kapacitások nélkülözhetetlenek a magyar ellátásbiztonság szempontjából, ezért a kormány továbbra is meg fog akadályozni mindenfajta nukleáris területet sújtó szankciós törekvést.

Erre vélhetően szükség is lesz, mert az Európai Unió 11. szankciós csomagjában már a Roszatomot célzó intézkedésekről tárgyalnak. Bár eddig a magyar kormány minden uniós büntetőintézkedést támogatott.

Szijjártó emellett tájékoztatta az orosz miniszterelnök-helyettest a Framatome vállalattal történt tárgyalásokról, amelyek célja, hogy a német kormány blokkolása ellenére is nyugat-európai irányítástechnikai rendszer kerüljön az új erőműbe. Ezzel arra utalt, hogy a német exporthatóság még nem adott engedélyt a Siemens Energy-nek az irányítórendszer exportjára, mivel azt vizsgálják, hogy az nem sérti-e a technológiai szankciókat.

Címlapkép: Facebook/Szijjártó Péter.