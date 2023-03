Zuhan a fizetések vásárlóereje Magyarországon, komoly problémákra figyelmeztet a szakértő

Idén 16-17%-os lehet az átlagbérek növekedése az elemzők szerint, ugyanakkor az infláció ezt meghaladó mértékben, 18-19%-kal nőhet. Ennek alapján a reálbérek visszaesése várható. Ráadásul könnyen megeshet, hogy az infláció tartósan magas marad.

2023 januárjában némileg fékeződött a bérnövekedés üteme a magyar gazdaságban. A bruttó keresetek 16,1, miközben a nettó bérek 16 százalékkal emelkedtek éves bázison a munkáltatók teljes körét figyelembe vevő adat alapján. Ennél jelentősebb bérkiáramlásról tanúskodik az egyszeri kifizetésektől megtisztított úgynevezett rendszeres bruttó átlagkereset: ezen mutató alapján valamivel több mint 17 százalékkal emelkedtek a rendszeres keresetek. A fenti két mutató együttesen azt is jelzi, hogy az átlagbér fékeződése elsősorban a gyengébb év eleji egyszeri kifizetések következménye. Akármennyire is kedvezően néznek ki ezek a számok, ennek ellenére is csökkent a bérek vásárlóereje: 2023 januárjában 7,6 százalékkal zsugorodott a reálbér. Ezzel már öt hónapja negatív tartományban van a mutató - írja elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

A versenyszférában a bruttó keresetek (bónusszal együtt) valamivel lassabban nőttek januárban: 17 százalékkal nőtt ezen a területen az átlagbér. Tekintettel arra, hogy a medián kereset dinamikusabban, vagyis 18,9 százalékkal emelkedett éves bázison a vállalkozások körében, ez azt jelzi, hogy elsősorban az alacsonyabb keresetűek fizetését korrigálták a vállalatok a magas, sőt januárban csúcsra érő infláció fényében. A költségvetési szférában ezzel szemben a decemberi – bónuszok miatti megugrást követően – ismét mérséklődött a bérnövekedés tempója. A nemzetgazdasági átlagtól elmaradó, 13,6 százalékos növekményt jelzett a KSH.

Az elmúlt évek idősorait vizsgálva az tapasztalható, hogy a januári bérnövekedési dinamika meglehetősen gyakorta meghatározza az egész évre vonatkozó átlagos bérnövekedési ütemet is

- emeli ki Virovácz Péter. Ezek alapján szerinte kijelenthető, hogy 2023 egészében valahol nagyjából 16 százalék környékén alakulhat a bérnövekedés mértéke. Ez ugyanakkor – figyelembe véve az idei évek sajátosságait – vélhetően inkább az előrejelzési sáv alját jelöli ki. Számos vállalat ugyanis csak a tavaszi hónapokban kötötte meg az új bérmegállapodásokat, ami tovább hajthatja felfelé az átlagbérek növekedését. Ugyanebbe az irányba hathat az év közbeni bérmegállapodás a közszféra bizonyos körei esetében.

Annak ellenére ugyanakkor, hogy 16-17 százalék körül alakulhat a bérnövekedés üteme idén, a vásárlóerő csökkenésével számol a szakértő. Az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzése ugyanis 18,5-19 százalék körülire teszi a mutató várható alakulását.

Mindezek alapján továbbra is úgy gondoljuk, hogy a munkaerőpiac feszessége felfelé mutató inflációs kockázatot jelent. Ebben a tekintetben az idei év második felében várható reálbér fordulatra mutatnánk rá, amikor már a bérnövekedés üteme újra meghaladja majd az infláció mértékét. Emellett a gazdaság is már a kilábalás időszakában lesz és a vállalatok munkaerő iránti kereslete újra felerősödhet. Egy ilyen helyzetben a vállalatok ismét hamarabb nyúlhatnak az átárazási politikához, látva a javuló gazdasági kilátásokat és az erősödő vásárlőerőt. Pont emiatt gondoljuk úgy, hogy a nagy feladat a jegybank számára nem az lesz, hogy lemenjen az infláció a jelenlegi extrém szintekről egyszámjegyű szintekre, hanem hogy 2024-ben elérhetővé váljon a 3 százalékos inflációs cél egy ilyen inflációt gerjesztő munkaerőpiaci környezetben. Továbbra is úgy látjuk, hogy érdemi a kockázata annak, hogy tartósan magasan ragadjon az infláció - zárja elemzését Virovácz Péter.

