Súlyos kór fertőz tavasszal, a kisgyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

A rotavírus világszerte fenyegeti a 6 éven aluli korosztály egészségét, írja a Pénzcentrum, ráadásul a hasmenéssel, hányással, lázzal járó betegség a legkisebbekre akár életveszélyes is lehet. Egyre több országban, többek között Magyarországon is elérhető már a védőoltás a rotavírus ellen, ez képes leszorítani a fertőzésszámokat. A magyar adatok szintén azt mutatják, hogy ahogy emelkedik az oltott gyermekek aránya, egyre kevesebb lehet a megbetegedések száma. Viszont az oltás Magyarországon nem kötelező és nem is támogatott, így a kisgyermekes családok számára jelentős kiadás lehet.