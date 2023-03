Orbán Viktor: megkérdőjeleződik az EU értelme, a világháború reális veszély

Portfolio 2023. március 31. 07:55

Orbán Viktor miniszterelnök élő interjút adott a Kossuth Rádió reggeli műsorában, a kormányfő szerint a háború egyre véresebb és brutálisabb, és reális veszély egy világháború kitörése is. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte most "megkérdőjeleződik az EU értelme, és mindenki érzi, hogy ha Európa tovább gyengül, annak a háborútól függetlenül messzeható hatásai lesznek". Az árstopokat szerinte ki kell vezetni, ahogy csökken az infláció, ezeket fokozatosan kell megszüntetni.