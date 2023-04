Mekkorát nőtt a munkanélküliség Magyarországon?

Az elmúlt hónapokban némi eltérés mutatkozott a KSH becsléssel készített havi szintű, illetve a háromhavi adataiból számítható munkanélküliségi ráták között. A hivatal rendre hangsúlyozza, hogy a két adatnak nem kell összeérnie, most megkérdeztük a KSH szakértőit, hogy minek tudható be ez a folyamat.

A november-januári 3 hónapban a gördülőátlag alapján 4%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta Magyarországon (hivatalosan ez a fő munkanélküliségi adat). Mindeközben sem novemberben, sem decemberben, sem januárban nem érte el a 4%-ot a modellbecsült, havi munkanélküliségi ráta, rendre 3,8, 3,8, 3,9%-os adatokat látunk.

A december-februári 3 havi átlag már 4,1%-os munkanélküliségi rátát mutat, a KSH új modellbecsült adata februárra vonatkozóan 4%-os rátán állt. A 3 havi átlagadatokból számolható, nyers munkanélküliségi adat viszont 4,4%-os munkanélküliségi rátára emelkedett ugyanebben a hónapban. Vagyis 0,4%-pontosra nőtt a különbség a becsült és a nyers adatok között ebben a hónapban.

Tavaly év közben még 3% közelében volt a munkanélküliségi ráta, innen nőtt 4%-ra, illetve 4% fölé, vagyis a gazdasági lassulás és a recesszió közepette emelkedett a ráta. De ahogy látható, a mértékek különbözőek. A részletekről és az eltérések okairól a KSH szakértőit kérdeztük.

Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály vezetője a Portfolio-nak azt mondta, hogy a tendenciákat illetően ezek között nincs érdemi eltérés, ugyanazt a képet mutatják a munkaerő-felmérés háromhavi átlagai és a havi modellbecslés adatok is. Mindkét adatnak van relevanciája más-más aspektusból: a havi adatok időszerűbbek, ugyanakkor mélyebb bontásra a háromhavi átlagadatok adnak lehetőséget - tette hozzá.

Idén januártól új modellbecslést vezetett be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a fő munkaerőpiaci adatok számítására, lecserélve a korábbit, hogy pontosabb képet adjanak a folyamatokról. A Covid idején térek át arra, hogy a háromhavi adatok közlése mellett a havi számokat is kiadják, hiszen akkor nagyon gyorsan változtak a folyamatok. Akkor még csak egy nyers adatot közöltek, ezt követően, 2021 közepén vezettek be egy modellbecslést, majd 2023 elejétől egy újabb következett.

"A felhasználók egyszerre szeretnének minél előbb, minél gyorsabban adatokat, miközben fontos elvárás, hogy ezek pontossága is a lehető legmagasabb legyen. Könnyű belátni, hogy ez a két szempont egymás ellen hat. A hivatalos statisztika egyik feladata annak az optimumnak a megtalálása, amely ezt a két szempontot egyszerre veszi figyelembe, és hangolja össze amennyire csak lehetséges. A dilemma feloldására általában a revízió a megoldás, amelyet az új modell bevezetése mellett e szakstatisztikánál is alkalmaztunk, mikor visszamenőlegesen is lecseréltük a havi becslések eredményeit, az új pontosabb adatokat biztosító modell eredményeivel" - mondta a Portfolio-nak Kadlecsik Roland, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály, Keresetstatisztikai osztály vezetője.

Mivel az a modell, amelyre idén áttértünk, pontosabb becslést ad, ezért ezzel revideáltuk 2011-ig visszamenőleg a korábban közzétett havi adatainkat. Ezt az eljárást hívjuk a statisztikában nagy revíziónak, amik nem rendszeresek, nem rutin szerűek, ritkán fordulnak elő és általában egy hosszabb idősort érintenek - tette hozzá Kadlecsik Roland.

Kiemelte: az új modell bevezetésének legfőbb oka az volt, hogy ez a modell jobban tudja követni a változásokat. Vagyis a háromhavi átlag mögött meghúzódó tendenciákat érzékletesebben tudja leírni, mint a régi modell. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem jelentős az eltérés a régi és az új modell között.

A régi modell augusztusban 15 ezerrel felülbecsülte a foglalkoztatási szintet, szeptemberben viszont 31 ezerrel alul becsülte. Ezt követően az új modell szerint – szezonális hatásokkal összefüggésben – csökkent a foglalkoztatás szintje. Decembert tekintve (ahogy az év elején is) lényegében azonos volt a két modellbecslés. Tehát nem arról van szó, hogy merőben eltérő foglalkoztatási dinamikát ír le a két modell, hanem arról, hogy a régi modellhez képest az új modell pontosabban, érzékenyebben írja le a havi változásokat - fejtette ki Kadlecsik Roland.

Összességében azonban nem jelentős az eltérés a régi és az új modell között, a revideált időszak egészében 0,5% alatt van a két létszámadat közötti különbség átlagosan. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a háromhavi adat is becslés, a foglalkoztatotti létszámhoz 95%-os megbízhatósági szinten nagyságrendileg 30 ezer fős (0,6%-os) mintavételi hiba tartozik.

Az eltérés szerinte a munkanélküliség tekintetében sem jelentős. "November és január között 4% volt a munkanélküliségi ráta a 3 havi átlagadatok alapján, a havi modellbecsült adatok átlaga 3,8%-os. A becslés módszertanánál is jeleztük, hogy a becslés eredménye eltérhet a 3 havi átlagadatokétól. Nagyon fontos, hogy az abszolút eltérések átlaga 0,15%-nál kisebb a két modell között, ebben a mostani 3 hónapos időszakban elérte a 0,2%-ot. De ez sem tekinthető jelentősnek, ilyen eltérések a jövőben is elképzelhetőek" - fogalmazott Kadlecsik Roland.

