Egy veszélyes kullancsvírus bukkant fel Európában

Anglia több területén is kimutattak egy kullancsvírust, amely agyhártyagyulladáshoz hasonló tüneteket okozhat, és a brit egészségügy a kórházakban végzett vizsgálatok megváltoztatását tanácsolja a terjedés megakadályozása érdekében - írja a Bloomberg.

Angliában kullancs által okozott agyvelőgyulladás 2019 óta három valószínűsíthető vagy megerősített esetét észlelték - közölték a hatóságok. A 2022-es volt az első megerősített eset Angliában, a vírust Hampshire/Dorset és Norfolk térségében is kimutatták.

A TBEV egy kullancsok által hordozott vírus, amely világszerte számos országban elterjedt. A vírus okozta betegség tünetmentes is lehet, de az agyhártyagyulladáshoz hasonló súlyos központi idegrendszeri fertőzést is okozhat, azaz például magas lázzal, fejfájással, nyakmerevséggel, zavartsággal vagy csökkent tudatállapottal is járhat.

Bár a lakosságot érintő kockázat alacsony, az egészségügyi szabályozó szerv a kórházi vizsgálatok megváltoztatását javasolta annak érdekében, hogy az esetek korai felismerése biztosított legyen, különösen mivel a vírus egyeseknél tünetmentesen jelentkezik.

A brit ügynökség azt tanácsolta a lakosságnak, hogy rendszeresen ellenőrizzék ruházatukat és testüket kullancsok után, miután a szabadban tartózkodnak, különösen a lápos vagy erdős területeken tett látogatásokat követően. Az ügynökség adatai szerint a felnőtteket általában a lábukon csípik meg, míg a gyermekeket gyakrabban a fejükön vagy a nyakukon.

