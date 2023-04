Kínai turistacsoportokkal döntene csúcsot a magyar turizmus

A kínai turistacsoportok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország turizmusa minél gyorsabban elérje a 2019-es "bezzeg év" szintjét - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese szerdán Budapesten az MTI-nek.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren ünnepélyes keretek között fogadták a pandémia óta első, hivatalos csoportos vízummal Budapestre érkezett kínai turistacsoportot, akik az Air China Csunkingból indult közvetlen repülőjáratával érkeztek.

Az MTÜ vezérigazgató-helyettese a sajtó munkatársainak kifejtette: Kína közel 200 millió kiutazójával a világ egyik legnagyobb küldőpiaca. Ezért van óriási jelentősége ennek a csoportnak, hiszen az elmúlt három évben a kínai szervezett vendégforgalom nagyon hiányzott a turizmusból - tette hozzá.

Rámutatott, hogy tavaly az egész évet tekintve 24 ezer egyéni kínai utazó jött hazánkba, akik 107 ezer vendégéjszakát töltöttek nálunk. A kínai nyitás bejelentése óta máris mintegy 36 ezer vendégéjszakányi foglalás érkezett erre az évre a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint - hívta fel a figyelmet Jakab Zsófia.

Az MTÜ vezérigazgató-helyettese bízik abban, hogy a beutazó csoportok száma folyamatosan nőni fog a következő időszakban.

Kiemelte, míg korábban jellemzően több országot is felkerestek a kínai csoportok, ezért leginkább 1-2 napot töltöttek országunkban, a most érkezett turistacsoport kizárólag hazánk csodás tájait járja be, és már 8-10 napot tölt Magyarországon. Így a kínai vendégek az egész országról kapnak átfogó képet, hiszen Budapesten túl vidékre is, többek között a Pécs-Villány turisztikai térségbe, Hévízre és a Balaton környékére is ellátogatnak.

Az új, 8-10 napos magyarországi utazási csomagokat még inkább meg akarják ismertetni a kínai partnerekkel, ezért az MTÜ április közepén kínai roadshow-t indít - mondta Jakab Zsófia.

Arra is kitért, hogy Magyarországra Németország, Anglia és a környező országok: Románia, Szlovákia, Csehország, mellett az Amerikai Egyesült Államokból is nagy számban érkeznek turisták. A kínai utazók jelentőségét jól mutatja, hogy 2015 és 2019 között a kínai vendégek száma hazánkban 122 százalékkal nőtt. 2019-ben pedig a vendégéjszakákat tekintve Budapest küldőpiacai között Kína foglalta el a kilencedik helyet.

