Megérkezett a magyar koronavírus-adat

618 koronavírussal fertőzöttet igazoltak múlt héten Magyarországon, 8-an haltak meg a koronavírus okozta betegségben - közölte a múlt heti összesített adatokat ismertetve a Koronavírus Sajtóközpont szerdán az MTI-vel.

A múlt héten 618 új fertőzöttet igazoltak.

A múlt héten meghalt 8 beteg, így az elhunytak száma 48 811-re emelkedett. Az múlt hetit megelőzp heti 12 halálesethez képest csökkent az elhunytak száma.

Jelenleg 359 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 3-an vannak lélegeztetőgépen, ez csökkenést jelent a múlt hét előtti héten látott 375 kórházi áppolthoz és a 14 lélegeztetőgépen lévőhöz lépest.

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 422 163, közülük 6 210 118-an a második, 3 905 212-en a harmadik, 425 332-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - írták.

Címlapkép: Getty Images