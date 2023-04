Hatalmas feladat előtt áll az Orbán-kormány

Elérhetőnek tűnik az idei költségvetési hiánycél, ám a 2024-es büdzsére ez már nem igaz: az eredeti 2,5%-os GDP-arányos deficitcél tartása érdekében a kormány érdemi költségvetési kiigazításokra kényszerülhet - így lehet összefoglalni a Portfolio és a piaci elemzők költségvetési helyzetértékelését. Mindez azért is kifejezetten érdekes, mivel a kormány már most is dolgozik a jövő évi büdzsén, amit a legutóbbi tervek szerint idén nyáron fogadhat el a parlament.

A héten jelentek meg a részletes kormányzati szektor adatok a 2022-es évről. Ezek szerint a költségvetés hiánya tavaly egy hajszállal ugyan, de meghaladta a 6,1%-ra megemelt hiánytervet, a GDP arányában 6,2% lett. Arról is írtunk, hogy az utolsó negyedévben (részben az különleges földgázkészlet beszerzése miatt) 13,9%-os volt a kormányzati szektor nettó hitelfelvétele GDP-arányosan, ez ebben az évszázadban a 4. legnagyobb hiányadat.

A friss adatok alapján a deficit négy negyedéves mozgóátlaga romlást mutatott a tavalyi utolsó három hónapban: 5,4%-ról emelkedett 6,2%-ra a GDP arányában. Ez részben összefügg a kiadások emelkedésével (0,1 százalékpont), másrészt a bevételek visszaesésével (0,7 százalékpont). A kiadások elsősorban a támogatások növekedése (0,9 százalékpont) és a kamatkiadások megugrása (0,3 százalékpont) miatt növekedtek, előbbit az MVM-nek (a rezsicsökkentés fenntartása miatt) nyújtott támogatások magyarázzák.

A bevételi oldalon látványos növekedési számokat látni, ugyanakkor már a lassulás jelei is felfedezhetők. Az áfabevételek például év/év alapon 17%-kal növekedtek, a harmadik negyedév végén ez az ütem még 21% volt. Mindez azért is kifejezetten érdekes, mert az áfabevételek növekedésének lassuló tempója a gyorsuló infláció ellenére következett be. A jövedelemadók éves szinten 20,4%-kal növekedtek, ami szintén elmaradt az áremelkedés ütemétől, és ez szintén arra utal, hogy a lassuló gazdaság hatással van a költségvetési folyamatokra.

Összességében az idei költségvetésről úgy vélekednek a piaci elemzők, hogy a legutóbbi módosításokkal elérhetőnek tűnik a 3,9%-os hiánycél, a legnagyobb kockázatot a növekedési kilátások jelentik. Az idei első negyedévben sorozatban ugyanis már a harmadik negyedévben zsugorodhat a magyar gazdaság (negyedév/negyedév alapon), legalábbis erre utalnak az ipar és a kiskereskedelem gyenge január-februári adatai. Vagyis a magyar gazdaság csak az év későbbi részében indulhat újra, a magas szinten ragadó infláció, a magas kamatok és a feszes munkaerőpiac miatt. A csökkenő gázárak segíthetnének a költségvetés állapotán, azonban ennek még nem lesz érezhető pozitív hatása 2023-ban, mivel a kormány már korábban, magasabb árakon vásárolt be. Ezek alapján az idei évre betervezett, a GDP 3,4%-ára rúgó energiatámogatási költségvetési keretösszeget a kormány várhatóan teljes egészében fel fogja használni.

Amennyiben az idén lesz gazdasági növekedés (tehát a reál-GDP éves átlagban nem zsugorodik), akkor a legutóbbi pótlólagos költségvetési egyensúlyjavító lépésekkel elérhetőnek tűnik a 3,9%-os idei hiánycél. Ugyanakkor lényeges kockázat, hogy a kormány bizonyos kiadási sorokat nagyon alacsonyra tervezett be, amelyek a magas inflációs környezet miatt könnyen túlszaladhatnak - erre a kockázatra figyelmeztetett a napokban a Költségvetési Tanács.

Sokkal több bizonytalanság övezi a 2024-es költségvetést.

Amennyiben az enegiaárak a jelenlegi szintjükön maradnak, akkor az piaci vélemények szerint önmagában 2,7 százalékponttal csökkenti a költségvetés terheit. A tavaly megemelt különadók megígért kivezetése viszont 2 százalékponttal rontja az egyenleget, valamint a magasabb kamatkiadások is 0,8 százalékpontot emelnek a hiányon, valamint a jegybank vesztesége is hozzáad a deficithez már jövőre 0,2 százalékpont értékben.

Ezek alapján további beavatkozás nélkül összességében 2 százalékponttal magasabb lehet a költségvetési hiány 2024-ben, mint a kormány 2,5%-os célja. A kormány eltökéltnek látszik a csökkenő hiánypálya fenntartásában (bár némi felfelé korrekció a közelmúltban is előfordult), ezért lehet számítani lépésekre, azonban egyelőre még bizonytalan, hogy

a kormány milyen költségvetési korrekciós intézkedésekről fog dönteni és ezek miként befolyásolják a növekedési kilátásokat.

Tovább bonyolítja a képet az EU-források ügye, de fontos hangsúlyozni, hogy ennek nincs közvetlen jelentősége az EU felé vállalt ESA-hiányra, és amíg a kormány az állami költségvetésből előfinanszírozza ezeket a projekteket, addig a GDP-re sem lesz ennek érdemi negatív hatása. Egyúttal viszont ez a finanszírozási technika növeli az állam finanszírozási igényét, rontva ezzel a pénzforgalmi egyenleget és emelve az államadósságot.

Már javában zajlik a tervezés

Jól látható tehát, hogy nem lesz könnyű dolga a kormánynak a 2024-es költségvetés megalkotásakor, és azt is tudjuk, hogy ez a folyamat már jelenleg is tart. A tervezési körirat például már megjelent a Pénzügyminisztérium honlapján, és Bánki Erik fideszes képviselő is azt nyilatkozta a napokban a Mandinernek, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter azt tervezi, a tavasz vége felé beterjeszti a költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amely még a nyári szünet előtt szavazhat róla.

Vagyis a 2023-as költségvetés végrehajtása, valamint az idei kiadások kordában tartása mellett a legnagyobb feladata jelenleg a kormánynak az, hogy a beígért különadó-extraprofitadó kivezetések/csökkentések mellett is tartani tudja az eredetileg kitűzött hiánycélját. A mostani információk és várakozások alapján ez nem elképzelhető pótlólagos kiigazító intézkedések nélkül (az eddigi tapasztalatok alapján ez akár azt is jelenthető, hogy az ígéretek ellenére nem úgy és nem olyan tempóban szűnnek meg az extra különadók, ahogyan azt a kormány eredetileg ígérte, az Európai Uniónak is).

