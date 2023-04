Kijött a hét legfontosabb adata: még mindig erős az amerikai munkaerőpiac

Csökkent a foglalkoztatottság növekedése az Egyesült Államokban, de még mindig erős a munkaerőpiac - derül ki a frissen közzétett márciusi számokból. A Fed kamatpolitikája még nem érezteti a hatását, a foglalkoztatottság jelentős növekedése arra utal, hogy a gazdaság nem lassul kellő mértékben, az inflációs kockázatok nem enyhülnek. Ennek megfelelően a dollár is erősödött a hírre.

Erős a munkaerőpiac

Márciusban 236 ezerrel dolgoztak többen az Egyesült Államokban, mint februárban, ennyivel nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszáma. Az előző hónapban még 326 ezres volt a bővülés a bivalyerős január (500 ezer fő) után, azaz a munkaerőpiac érezhetően lassul.

Csakhogy még mindig kifejezetten erős,

a 240 ezres növekedés azt mutatja, hogy még mindig jelentős a felvételi igény az országban, azaz a kereslet magas maradhat, ami az infláció szempontjából nem túl kedvező.

A munkanélküliségi ráta eközben 3,5%-ra csökkent az előző havi 3,6%-ról, ami azt mutatja, hogy az álláskeresők arányaiban kevesebben lettek a dolgozókhoz képest, miközben az aktívak teljes száma (azaz a dolgozók és az álláskeresők együtt) is nőtt. Februárban még nőtt a munkanélküliségi ráta januárhoz képest. Az aktivitási ráta 62,6%-ra nőtt az előző havi 62,5%-ról márciusban.

Az átlagos órabérek emelkedése csökkent: az előző év azonos időszakához képest 4,2%-kal nőttek az átlagos órabérek az USA-ban, ami még mindig szokatlanul nagy emelkedést jelent, de jókora csökkenés látszik az előző havi 4,6%-os éves emelkedéshez képest. Az elemzők arra számítottak, hogy az éves átlagbér-emelkedés 4,3% lesz. Havi bázison viszont 0,3%-kal nőttek a bérek, ami gyorsulást jelent az előző havi 0,2%-os béremelkedéstől, ez pedig kifejezetten aggasztó fejlemény. (Az USA-ban több mutató is létezik a bérdinamika vizsgálatára, ezek közül az átlagos órabérek alakulása csak az egyik).

Mit mutatnak ezek az adatok?

A friss adatok azt mutatják, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős, a 240 ezer új foglalkoztatott nagyjából a tavaly év végi számoknak felel meg. A Fed azt várja, hogy a foglalkoztatottság növekedése előbb lassuljon, majd némileg csökkenjen, hogy a kereslet a gazdaságban mérséklődjön, ezáltal az infláció is essen. A héten érkezett adatok már ebbe az irányba mutattak, de a most közölt NFP-adat rácáfol arra a várakozásra, hogy a munkaerőpiaci túlhevültség jelentősen enyhülne.

Kellemetlen meglepetésről mégsem beszélhetünk, a friss adat megfelelt az elemzők várakozásának, és összességében enyhül az amerikai munkaerőpiac, de nagyon lassan. A mai adat aligha lesz gamechanger: a foglalkoztatottsági dinamika ilyen enyhe mérséklődése még biztosan nem lesz elég ahhoz, hogy a Fed feladja a szigorú monetáris politikáját. Az infláció ugyanis továbbra is komoly kockázat, a főmutató esése mellett a maginfláció (főleg havi bázison) aggasztó képet fest. Ha a kereslet erős marad (amit támogat az erős munkaerőpiac), akkor az inflációs nyomás sem fog enyhülni.

A Fed jelenleg szigorító ciklusban van, tavaly március óta összesen 475 bázisponttal emelték az irányadó kamatot. Az inflációs dinamika és a munkaerőpiac abba az irányba mutat, hogy a Fednek tovább kell emelnie, miközben a jegybank hivatalos előretekintő iránymutatásában már csak legfeljebb egyszeri kamatemelést ígér. A jegybanknak ugyanis tekintettel kell lennie a pénzügyi stabilitásra is, a gyors kamatemelések közvetett hatása miatt ugyanis két bank is váratlanul becsődölt.

Amennyiben viszont a további bankproblémák elmaradnak, ismét felerősödhet a várakozás a Fed kamatemeléseivel kapcsolatban, mivel ebben az esetben nem várható, hogy a pénzügyi feltételek a bankok óvatosabbá válása miatt szigorodnak, és ha ezzel együtt az inflációs nyomás nem enyhül, akkor a jegybanknak muszáj lesz tovább szigorítania.

A munkaerőpiaci és inflációs adatok tehát jelenleg önmagukban nem elegendőek arra, hogy a Fed várható monetáris politikájára következtessünk, mert bejött a képbe a pénzügyi rendszer sérülékenysége is, viszont a mai adatból úgy tűnik, hogy a jegybank eddigi kamatemelései még csak korlátozott mértékben érződnek, ha egyáltalán. Az adat közlése után ezért erősödhetett a dollár, de nagy elmozdulást nem látunk, mivel a monetáris politikával kapcsolatos várakozások ma már sokkal több elemre épülnek, mint a bankcsődök előtt, és a piac még mindig többségében arra fogad, hogy a jegybank idén kamatvágásokat fog végrehajtani. A következő munkanapokban kiderül, hogy a mai adatközlés milyen irányban befolyásolja a piacot.

