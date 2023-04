Kiderült: súlyos kérdésekről tárgyal ma Moszkvában Szijjártó Péter

Alexander Novak orosz miniszterelnök-helyettessel súlyos kérdések szerepelnek ma napirenden – jelezte egy keddi Facebook-bejegyzésben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és képeket is posztolt arról, hogy immár Moszkvában tárgyal.

A poszt szerint a súlyos kérdések között „a hazánk földgázellátását biztosító Török Áramlat vezeték fizikai és műszaki biztonsága, a kőolajellátásunkat biztosító Barátság vezetéken történő tranzitszállítások fenntartása, valamint a nukleáris ipart fenyegető szankciók kivédése” szerepel.

Még ezt megelőzően egy reggeli posztban azt jelezte, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is tárgyalni fog, bizonyára a Paks II. projektről. Szijjártó mellett az egyik feltöltött képen Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója látszik, aki éppen a minap adott interjút a vállalat belső magazinjában és amely kapcsán egy hétvégi cikkben írtuk meg, hogy az orosz Roszatom fővállalkozói státusza is megváltozhat, azaz a Paks II. Zrt. lehet a fővállalkozó és a francia Framatome szerepe tényleg csak az irányítástechnikába nőhet meg az interjú, illetve saját háttérinformációink alapján. Ma pedig arról írtunk, hogy a paksi projekt kistestvéreként a finn projekt leállítása miatt mekkora számlát nyújtott be a Roszatom a finneknek:

A Török Áramlat kilátásairól, illetve az orosz gázról leválás rögös útjáról és az amögötti összetett kérdésekről, benne az orosz olajtól és nukleáris ipartól való függőségről múlt héten átfogó cikkben írtunk Szijjártó Péter akkori előadása és egyéb információk alapján:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala