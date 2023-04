Megússza a visszaesést idén a magyar gazdaság? Meddig pusztít az infláció? - Friss előrejelzés érkezett

Jelentősen rontotta idei magyar GDP-előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF), miközben az inflációban a korábbinál magasabb értéket várnak. A kedden megjelent friss World Economic Outlook szerint a fizetési mérleg hiánya még az idén is jelentős lehet, az MNB előrejelzésével szemben nem sikerül majd a felére faragni.

Alig növekedhet idén a magyar gazdaság

2023-ban várhatóan mindössze 0,5 százalékkal bővül majd a magyar gazdaság, majd onnan jövőre 3,2 százalékra gyorsulhat a növekedés – áll az IMF kedden megjelent előrejelzésében. A fél évvel ezelőtti, tavaly októberi prognózishoz képest jelentősen rontották a várakozásukat a szervezet elemzői, hiszen akkor még 1,8 százalékos idei bővülésre számítottak.

Az inflációs prognózisát is emelte a Valutaalap, az októberben várt 13,3 százalékkal szemben idén éves átlagban 17,7 százalékos áremelkedésre számítanak. Ugyanakkor azzal az IMF szakértői is egyetértenek, hogy az év második felében már érezhetően csökken az áremelkedés üteme, 2024-ben pedig 5,4 százalékra lassulhat az éves átlag is.

A folyó fizetési mérleg hiánya 2022-ben a GDP 8,1 százaléka volt az elszálló energiaárak miatt, ez fontos sérülékenységi tényező a magyar gazdaság szempontjából. Az IMF szerint ez a hiány idén a nemzeti össztermék 4,6 százalékára mérséklődhet, majd 2024-ben már 2 százalék alatt lehet. Az nem derül ki a dokumentumból, hogy a Valutaalap milyen energiaárakkal számol, az előrejelzés szerint a 2022-esnél lényegesen alacsonyabb lehet az átlagos világpiaci ár.

A munkaerőpiac viszont továbbra is stabil maradhat, hiszen a munkanélküliségi rátában 4,1 százalék az idei várakozás, amit már majdnem mostanra elértük, jövőre viszont 3,8 százalékra csökkenhet ez az érték is.

De akkor ez most optimista vagy pesszimista?

Szöveges értékelést nem fűzött a magyar előrejelzéshez a Nemzetközi Valutaalap, így legfeljebb azt tudjuk eldönteni, hogy a fenti számok optimistának vagy pesszimistának számítanak-e. Ehhez pedig a legegyszerűbb talán az MNB friss inflációs előrejelzését elővenni, melyet két hete publikált a jegybank.

Ennek alapján az IMF prognózisa nagyjából megfelel az MNB előrejelzési sávjának.

Az idei GDP-növekedéssel kapcsolatban 0-1,5 százalék a jegybank várakozása, kormányzati oldalról többször is az hangzott el, hogy meg kell próbálni elkerülni a visszaesést a gazdaságban. Az IMF 0,5 százalékos előrejelzése alapján ez sikerülhet. A jövő évi előrejelzésben már van egy kis különbség, hiszen az MNB 3,5-4,5 százalékot becsül, vagyis gyorsabb és erősebb talpra állásra számít.

Az inflációt illetően a jegybank 15-19,5 százalékos sávjába szintén beleillik a Valutaalap várakozása. Ugyanaz itt is elmondható, ami a GDP esetében: 2024-re az MNB 3-5%-os áremelkedéssel számol, az IMF 5,4%-os előrejelzése ennél magasabb. Vagyis a jelek szerint a magyar jegybank nem csak gyorsabb gazdasági kilábalással, hanem az infláció erőteljesebb mérséklődésével is számol.

A fizetési mérleg tekintetében nagyobb a nézetkülönbség, hiszen az MNB azt jósolta, hogy az idén sikerülhet „megfelezni” a 2022-es 8 százalékos hiányt, a Washingtonban készült 4,6 százalékos várakozás viszont ennél lényegesen pesszimistább.

