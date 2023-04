Kellemetlen meglepetés: nem csökkent a lélektani határ alá a magyar infláció

Tovább csökkent márciusban az infláció Magyarországon, hiszen az előző havi 25,4 százalék után 25,2 százalékos áremelkedést mért a KSH. Ugyanakkor a csökkenés mértéke kisebb volt a vártnál, így nem esett 25 százalék alá az áremelkedési ütem, ami lassabb dezinflációt vetít előre.

Márciusban 25,2 százalék volt az infláció, ami ugyan alacsonyabb a februári 25,4 százaléknál, viszont meghaladja az elemzők által előzetesen várt 24,9 százalékot. További kellemetlen hír, hogy a maginfláció 25,7 százalékra emelkedett az előző havi 25,2 százalékról. A nyugdíjas fogyasztóiár-index pedig 26,7 százalék volt.

Az infláció szerkezetét vizsgálva az látszik, hogy továbbra is a háztartási energia és az élelmiszerek áremelkedése a legerősebb, főleg az utóbbi okozhatott kellemetlen meglepetést. A kiskereskedelmi akciókat látva ugyanis azt gondolhattuk, hogy érdemben mérséklődik majd az élelmiszerek drágulása, azonban havi szinten újabb 1,5 százalékos emelkedést láttunk, ami alig maradt el a februári ütemtől. Ezzel pedig éves alapon is a vártnál kisebbet csökkent az élelmiszerek áremelkedési üteme.

A most közölt adat az előrejelzési sáv teteje, az elemzői konszenzusnál magasabb. A hó per hó indexek szerint az élelmiszer továbbra is drágul, a szolgáltatások átárazódása is folytatódott. Jó hír, hogy az árfolyam érzékeny tartós fogyasztási cikkek esetében havi alapon hosszú idő után áresést látunk

Összességében a dezinfláció szerkezete nem túl szép. Az élelmiszereknél van egy minimális, végre elindult a tartós fogyasztási cikkeknél, de közben a ruházkodási infláció két számjegyű lett, a szolgáltatások sem meggyőzőek, de ott majd az MNB piaci szolgáltatások bontása lesz mérvadó. A dezinflációhoz fontos hozzájárulása van a teljesen technikai rezsihatásnak.

A friss adat azt is megerősíti, hogy az MNB részéről továbbra is indokolt az óvatosság, az elemzők szerint legkorábban május-júniusban léphet a kamatcsökkentés útjára a jegybank. Délelőtt 10 órakor jelennek majd meg az MNB inflációs alapmutatói és értékelése.

Egy év alatt az élelmiszereken belül a leginkább a tojás (74%), a tejtermékek (72,8%), a vaj és vajkrém (68%), a kenyér (67%), az édesipari lisztesáru (66,2%), a sajt (60,6%), a száraztészta (53,9%), a tej (50,4%) és a péksütemények (48%) ára emelkedett. A termékcsoporton belül a liszt (9,7%) és az étolaj (3,9%) ára nőtt a legkisebb mértékben. A tartós fogyasztási cikkekért 11,2, ezen belül az új személygépkocsikért 20,7, a fűtő- és főzőberendezésekért 19,6, a konyha- és egyéb bútorokért 18,9, a szobabútorokért 16,7%-kal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 19,7, ezen belül a szeszes italok 27,4%-kal drágultak. Az állateledelek ára 62,3, a mosó- és tisztítószereké 35,8, a testápolási cikkeké 28,1, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,9%-kal nőtt. A járműüzemanyagok 26,9%-kal drágultak. A szolgáltatások díja 13%-kal emelkedett, ezen belül a taxi 35,7, a sport- és múzeumi belépők 27,7, az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 26,4, a belföldi üdülés, illetve a járműjavítás és -karbantartás egyaránt 24,4, a lakásjavítás és -karbantartás 20,6%-kal került többe.

Egy hónap alatt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 6,1, a kávé 5,1, az alkoholmentes üdítőitalok 4,5, a büféáruk, illetve a csokoládé, kakaó egyaránt 2,6, az éttermi étkezés 1,6%-kal drágult. A sajt 3,7, a vaj, vajkrém 3,1, a száraztészta 2,3, a péksütemények 1,2, a tej 0,8%-kal olcsóbb lett, itt jelenhetett meg a sorozatos akciók hatása. A háztartási energia ára 3,8%-kal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gázért 8,7%-kal kellett kevesebbet fizetni. A járműüzemanyagok ára 2,6%-kal csökkent. Az állateledelek 7, a mosó- és tisztítószerek 2,1, a virág és dísznövény 1,9%-kal többe került. A szolgáltatások átlagosan 1,9%-kal drágultak, ezen belül a telefon- és internetszolgáltatások 8,4, a tv-előfizetések 6,5, a taxi 4,6, a belföldi üdülés 3,2, a testápolási szolgáltatások 2,1%-kal.

Címlapkép: Getty Images