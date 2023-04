Az elemzők szerint a valóság megöli Erdogan álmait akkor is, ha ő marad az elnök

A Wall Street legnagyobb bankjai egyöntetűen azt prognosztizálják, hogy a török kamatlábak visszatérnek a 2018-ashoz hasonlóan magas szintre – írja a Bloomberg . A közgazdászok akkor is gazdaságpolitikai fordulatot várnak, ha Erdogan megnyeri a májusi választást, a jelenlegi makropálya ugyanis - amelyet az elnök saját elképzeléseihez próbált igazítani - fenntarthatatlan.

Visszatér a normalitáshoz Törökország?

A Citigroup elemzői most arra számítanak, hogy a török irányadó kamatláb a következő negyedévben 40%-on áll majd. A Bank of America szerint az irányadó kamat 50%-on fog tetőzni, mielőtt az év utolsó három hónapjában enyhe csökkenés következne be.

A piac széles körben osztja ezt a nézetet, ez látszik a határidős ügyletek árazásából.

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok harmadik negyedéves előrejelzésének mediánja a februári 10%-ról 25,5%-ra emelkedett áprilisban - a jelenlegi 8,5%-is kamatszinthez képest.

A globális bankok által feltételezett masszív monetáris szigorítás jelzi, hogy a gazdaságpolitikai szempontok érvényesülnek a politikai szempontok felett, függetlenül attól, hogy milyen eredménnyel zárul Recep Tayyip Erdogan elnök két évtizedes kormányzásának legkeményebb kampánya.

A választásokon induló ellenzéki szövetség az ortodox monetáris politikához való visszatérést és egy autonóm központi bankot ígért megválasztása esetén. Jelenleg Erdogan közvetlenül nevezheti ki és rúghatja ki a központi bank elnökét és a monetáris politikai bizottság tagjait.

Amennyiben az Erdogan által támogatott nem konvencionális politika megszűnik, a hagyományos monetáris politikához való visszatérés valószínűleg hosszabb és költségesebb lesz, mintha a központi bank korábban cselekedett volna a világ egyik legnagyobb inflációs válságával szemben tavaly.

Politikai szempontok alá rendelt monetáris politika

Törökország ehelyett a hivatalos hitelfelvételi költségeket messze az infláció alá szorította, és nem tudta visszafordítani a folyó fizetési mérleg mély hiányát és letörni az inflációt. Egy sürgősségi megtakarítási program és a központi bank beavatkozásai pórázon tartották a török devizát egy időre, de ezért a költségvetés és a jegybank is nagy árat fizetett, a devizatartalék mérséklődött.

Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi politikai pálya fenntarthatatlan"

- mondta Szabó Viktor, a londoni abrdn befektetési igazgatója, aki szerint bár az ellenzéknek van egy ésszerű makroprogramja, ez egy fájdalmas kiigazítás lesz, mivel először kárt kell okozni a gazdaságnak is, hogy le lehessen szorítani az inflációt.

Szerinte Törökországot mély gödörbe kormányozták, és fájdalmas lesz kimászni belőle.

A gazdaság egyes részei már most is a hivatalos politikától nagymértékben elszakadva működnek. A betéti kamatlábak négy éve a legmagasabbak, és a központi bank irányadó kamatlábához viszonyított különbségük egy évtizede a legnagyobb.

Erdogan ragaszkodik az általa "új gazdasági modellnek" nevezett programjához, amely az exportot és az olcsó hiteleket helyezi előtérbe, és ehhez ragaszkodik az ultraalacsony kamatokhoz.

A központi bank két éve nem emelte az irányadó kamatlábat, még akkor sem, amikor a hivatalos infláció 2022-ben 85% fölé szökött. Ehelyett 2021 közepe óta több mint a felére csökkentette az irányadó kamatlábat, hogy az egy számjegyűvé váljon. Független közgazdászok egyébként vitatják a hivatalos inflációs adatokat is.

A döntéshozók legközelebb április 27-én vizsgálják felül a kamatlábakat, és a Bloomberg Economics egy utolsó csökkentést vár a májusi szavazás előtt.

Fordulat jöhet akkor is, ha Erdogan marad

Az a nézet, hogy Törökország közel áll a gazdasági unortodoxiától való hirtelen elforduláshoz a belföldi közgazdászok körében vitatott. Haluk Burumcekci, egy független isztambuli közgazdász szerint egy 50%-os kamatláb súlyosan negatív következményekkel járna a gazdasági tevékenységre, a foglalkoztatásra és a hitelpiacra. Szerinte a kamatlábak 30%-ig valóban felmehetnek, azonban úgy véli, hogy a nemzetközi bankok túlságosan is pánikkeltőek, amikor megpróbálják a várakozásokat a saját előnyükre alakítani.

A külföldi befektetők a bizonytalan légkörben a magas kamatlábak révén akarnak több bevételre szert tenni - a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legkisebb kockázattal"

- mondta.

Bár az ellenzék győzelme valószínűleg határozottabb szakítást jelentene Erdogan örökségével, számos jel utal arra, hogy a gazdaságpolitika akkor is megváltozna, ha marad a jelenlegi vezetés. Erdogan a múlt héten azt mondta, hogy piacbarát korábbi pénzügyminisztere, Mehmet Simsek egy nem hivatalos szerepkörben vizsgálja a gazdaságpolitika átalakulásának módját.

Az ellenzéki blokk tagjai, amely Erdogan korábbi kormányainak technokratáit és korábbi gazdasági tanácsadóit foglalja magában, azt mondták, hogy Törökország visszatérne a mainstream gazdaságpolitikához, ha hatalomra kerülnének.

Címlapkép: Getty Images