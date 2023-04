Az EU öt évre betesz a kínai dömpingáruknak

Az Európai Bizottság pénteken közölte, hogy öt évvel meghosszabbította a Kínából és Tajvanról származó rozsdamentes acélból készült termékekre kivetett dömpingellenes vámokat, és kiterjesztette azokat Malajziára is.

Az Európai Bizottság 2017-ben vetett be védővámokat a kínai rozsdamentes acélcsövekre és csőszerelvényekre. Az első ötéves ciklus lejártával most felülvizsgálták, hogy az intézkedés mennyire hasznos, és arra a következtetésre jutottak, hogy a vámok megszüntetése folyamatos dömpinghez vezetne az Európai Unió piacán - számolt be a Reuters.

A korlátozásokat azért terjesztették ki Malajziára, mert a vizsgálat megállapította, hogy a kínai gyártók az alkalmazandó vámokat úgy játszik ki, hogy a termékeket a dél-ázsiai ország üzemeiben szerelik össze, így már nem vonatkozna rájuk a többletteher.

A vámok Tajvan esetében 5,1 és 12,1 százalékot jelentenek a termékektől függően, Kína esetében pedig 30,7 százalék és 64,9 százalék között mozognak. A Malajziából származó behozatalra vonatkozó vámtétel 64,9 százalék lesz.

Két gyártó, amelyek a Bizottság szerint valóban malajziaiak - a Pantech Stainless and Alloy Industries és az SPI United - mentesül az intézkedések alól.

