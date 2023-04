Nagyon komoly képalkotó diagnosztikai centrum nyílt Veszprémben

Megnyitotta az Észak-Balatoni régió első, speciális vizsgálatokra is felkészített képalkotó nagydiagnosztikai központját Veszprémben a TritonLife Csoport magánegészségügyi szolgáltató - olvasható a társaság pénteken megjelent közleményében. A 680 négyzetméteres diagnosztikai központ már a jelenlegi nyitvatartási rendben is évente 20.000 vizsgálat elkészítésére készül, tehermentesítve az állami egészségügyet, és jelentősen csökkentve a térségben a CT, MRI, digitális röntgen és ultrahang vizsgálatok várakozási idejét. A vármegyében elsőként speciális vizsgálatok is elérhetőek lesznek, köztük a Cardio-CT vizsgálat (szív és a szívkoszorúerek vizsgálata) és az MR artrográfia, amellyel a legapróbb ízületi károsodásokat is ki lehet mutatni. A beültetett fémek, például protézisek, törés rögzítők ellenőrzését is el tudják végezni, amire az egész országban nagyon kevés helyen van lehetőség.

Haraszti Péter, a TritonLife alapító-vezérigazgatója a nagydiagnosztikai központ megnyitóján elmondta, hogy az új központ része a TritonLife Csoport országos terjeszkedési stratégiájának, a következő időszakban más vármegyékben is megjelenik a csoport a képalkotó diagnosztika területén is. Haraszti Péter kiemelte: a már működő veszprémi TritonLife járóbeteg ellátó rendszerünket kiválóan kiegészíti a most átadott és pácienseink számára is elérhető korszerű veszprémi radiológiai diagnosztikai központ, amivel újabb jelentős lépést tettünk az Észak-Balatoni régió komplex kiszolgálása és ellátása érdekében.

A centrumot a legmodernebb technológiával szerelték fel, fejlesztésére egymilliárd forintot fordított a tulajdonos.

A központ 11 szakorvossal és 7 magasan képzett szakdolgozóval működik, de a bővüléssel a dolgozói létszám is nőhet. Az alapító vezérigazgató elmondta: arra számítanak, hogy évente 20.000 beteg képalkotó diagnosztikai vizsgálatát tudják elvégezni. A jelenlegi nyitvatartási rend mellett évente maximum 6240 MR, 4680 CT, 9360 röntgen és 2500 ultrahang vizsgálat végezhető, azonban nagyobb igény esetén a működési idő bővítésével tovább növelhető a vizsgálatok száma – tette hozzá Haraszti Péter.

Fábián Lajos, a TritonLife csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője arról beszélt, hogy a magán- és az állami egészségügy kooperációja a betegek érdekét szolgálja, hiszen akik igénybe veszik a nagydiagnosztikai központ szolgáltatásait, gyorsan és magas szakmai színvonalú ellátásban részesülnek, hamarabb jutnak diagnózishoz, emellett azoknak is segít, akik ezáltal előrébb tudnak kerülni az állami egészségügy várólistáján. Azt is kiemelte, hogy a képalkotó diagnosztikában, ahogy az egészségügy más területein is, nagyon gyorsan változnak, fejlődnek a technológiák. Az innováció azonban nem csak a betegellátás minőségében, de hatékonyságában is előrelépést jelent, így a gyorsabb diagnosztikának köszönhetően rövidebb keresőképtelenséggel, gyorsabb gyógyulással az egész nemzetgazdaság érdekét is szolgálja – tette hozzá, leszögezve, hogy a TritonLife Csoport elkötelezett a legmagasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében ezen a szakmai területen is. A TritonLife Csoport szakmai vezetője példaként említette, hogy a vármegyében a leggyakoribb MR vizsgálatra átlagosan akár háromnegyed évet is várni kell. A TritonLife új központjában néhány nap alatt hozzá lehet jutni a gyógyítást nagy mértékben megalapozó diagnózishoz. A hozzánk forduló páciensek már nem fogják az állami rendszert terhelni, így ott is csökkenhetnek a várólisták. Fábián Lajos elmondta: „az Észak-Balatoni régió valamennyi – állami és magán – egészségügyi szolgáltatójának felajánlottuk a szakmai együttműködés lehetőségét, mely lehetővé teszi a diagnosztika és klinikum közötti kommunikáció erősítését, végső soron a régió betegeinek hatékonyabb ellátását. A leletek gyors, elektronikus kezelésére és továbbítására is készen áll az informatikai rendszerünk.”

Porga Gyula veszprémi polgármester (Fidesz-KDNP) azt emelte ki, hogy az új centrum nem csak a vármegyében, de az egész régióban hozzájárul az egészségügyi ellátás színvonalának növeléséhez, és közvetve segíti az észak-balatoni régió turisztikai iparát is, hiszen a csúcsidőszakban a balatoni turizmus következtében is nagymértékben nő a térség egészségügyi ellátóinak terhelése.

Szántó Tamás radiológus főorvos, az új centrum szakmai vezetője a megnyitón arról beszélt, hogy a veszprémi TritonLife Diagnosztikai Központ lehetőséget ad nem csak az orvosok és a szakdolgozók helyben tartására, de olyan diagnosztikai, sőt terápiás spektrumot is teremt, ami hiánypótló a régióban. A vármegyében elsőként speciális vizsgálatok is elérhetőek lesznek, köztük a Cardio-CT vizsgálat (szív és a szívkoszorúerek vizsgálata, ami rendkívül fontos minimal-invazív vizsgálat a szív érrendszeri eredetű betegségek megelőzése és a halálozás csökkentése érdekében, ami ma az egyik legfontosabb népegészségügyi probléma) és az MR artrográfia, amellyel a legapróbb ízületi károsodásokat is ki lehet mutatni. A beültetett fémek, például protézisek, törés rögzítők ellenőrzését is el tudják végezni, amire az egész országban nagyon kevés helyen van lehetőség.

Fotók: TritonLife, Mohai Balázs