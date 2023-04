Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jövő heti New York-i látogatása során várhatóan António Guterres ENSZ-főtitkárral tárgyal a fekete-tengeri gabonaszállításokról - számolt be a Reuters a TASZSZ orosz állami hírügynökség közlése alapján.

A fekete-tengeri gabonaexport-megállapodást a múlt hónapban ugyan 60 nappal meghosszabbították, de Oroszország jelezte, nem biztos, hogy beleegyezik további hosszabbításokba, válaszul a Nyugat orosz gabona- és műtrágyaexportot akadályozó lépéseire.

