Mi folyik a Fekete-tengeren? Megint áll a bál a gabonaszállítmányok miatt

Ukrajna tagadta, hogy Oroszország újraindította volna a fekete-tengeri gabonaegyezmény szerinti hajóellenőrzéseket - számolt be a Reuters.

Az orosz RIA hírügynökség egy orosz külügyi tisztviselőre hivatkozva ma arról számolt be, hogy az Ukrajnából induló gabonaszállító hajók ellenőrzése újraindult, azonban egy névtelenséget kérő magas rangú ukrán forrás ezt tagadta a Reutersnek, mondván, hogy

Semmi sem oldódott meg. Nincsenek ellenőrzések.

Korábbi cikkeinkben mi is beszámoltunk arról, hogy Ukrajna gabonakereskedelmét nem csak a fekete-tengeri szállítmányozás hektikussága, hanem az európai államok szabályozása is megnehezíti. Míg korábban Lengyelország és Magyarország, addig tegnap Szlovákia kormánya is bejelentette, hogy ideiglesen leállítják az ukrán gabona behozatalát.

