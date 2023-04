Kiszámíthatóbb energiaköltségek mellett is zöldíthetnek a cégek

A vállalatokra egyre fokozódó nyomás nehezedik, hogy növeljék tevékenységük fenntarthatóságát, miközben a magas és volatilis energiaköltségekkel is meg kell küzdeniük, de több lehetőségük is van arra, hogy e két kihívásra egyszerre feleljenek meg.

A hit, a stratégia és a lehetőségek szerepéről is beszélt Tihanyi Gábor, az E.On Energiamegoldások Kft. megbízott Zöldenergia Értékesítési Vezetője a Portfolio Vállalati energiabeszerzés 2023 című konferenciáján. Előadásában (A Nap holnap is felkel, kérdés kinek dolgozik?) ismertette a zöldítésre rendelkezésre álló főbb ügyféllehetőségeket, azok előnyeit és lehetséges kihívásait is.

GO/Származási Garancia

A rövidebb időszakra köthető zöld igazolás kereskedőtől, illetve tőzsdén vásárolható, fajlagosan alacsony áron.

Kihívást jelent viszont a növekvő tőzsdei árszint, és probléma, hogy nehezen köthető fizikai mennyiségekhez, ezért csökken a piaci elfogadottsága. Továbbá, hosszú távon nehezen becsülhető ár kapcsolódik hozzá - jegyezte meg.

Telephelyi megújuló erőmű létesítés (On-site)

A saját tulajdonú beruházás tervezhető, az általa megtermelt energia költsége pedig fix, miközben - szemben az előbbivel - jól azonosítható a megújuló termelőegység.

Itt a nagy finanszírozási költségek, a területi és így kapacitás korlátok, a szabályozási kockázatok, valamint az erőmű üzemeltetési és engedélyezési feladatok jelentenek kihívásokat.

PPA szerződési konstrukciók (Off-site)

Ez esetben nincs üzemeltetési feladat és finanszírozási költség, a PPA energia költség tervezhető és fix. További előnye, hogy akár teljes ellátási konstrukció elérhető általa, és ez esetben is azonosítható a megújuló termelő egység. A megújuló termelési kockázatok ezzel a konstrukcióval csökkenthetők, és magas zöldítési arány érhető el az On-site-hoz képest.

A konstrukcióhoz hosszú távú szerződés kapcsolódik, nincs fizikai tulajdon, és bizonyos piaci árvolatilitási kockázatot hordoz - mutatott rá Tihanyi Gábor.

Mi az a PPA szerződés?

A vállalkozás(ok) mint vevő(k) és a villamos energia termelő mint eladó között létrejövő hosszú távú szerződés, amely alapján a vállalkozások megújuló alapú villamos energiát (és a kapcsolódó származási garanciát) vásárolnak a termelőtől előre meghatározott áron az előre meghatározott szerződéses időszak alatt.

A szerződés célja a vállalatok és egyéb piaci szereplők között a hagyományos ellátási megállapodások által elérhető szintnél hosszabb távú villamosenergia beszerzési árak rögzítése. Elősegíti a megújuló energiatermelés fejlődését, annak finanszírozhatóságát és a fenntarthatósági célok teljesítését. Beszerzési kapcsolatot tesz lehetővé a felhasználó számára egy termelővel saját invesztíció, illetve jellemzően az erőműhöz csatlakozó közvetlen fizikai vezeték nélkül.

Erősödő fenntarthatósági elvárások

A fenntarthatóság növelésére vonatkozó elvárások több oldalról jelentkeznek a vállalatokkal szemben Tihanyi előadása alapján:

Zöldenergia-termelés: a kereslet jelentős növekedése mellett a kapacitás lassú kiépülésére lehet számítani, vagyis a zöldenergia várhatóan hiánycikk lesz.

Vásárlók, ügyfelek: egyre fontosabb szempont a döntések során a fenntarthatóság és átláthatóság.

Szabályozók: EU Green Deal, Nemzeti Energia- és Klímaterv, iparági előírások.

Befektetők: a befektetők között egyre erősebb a felelős, klímatudatos hozzáállás, kihelyezés.

Finanszírozók (ESG): zöldkötvény, zöldhitel, biztosítások.

Tulajdonosok, menedzsment: menedzsment inszentívek, a kiszámítható működési költségek iránti erősödő igény.

Kvóták/GO-k: szigorodó kiosztási feltételek, új ágazatok bevonása, emelkedő kvótaárak.

Tihanyi Gábor előadása végén röviden ismertette az E.On-Solar Markt által a vállalatok számára kínált Green Cloud terméket is.

A napi villamosenergia árak Európa-szerte nagyon ingadozóvá és a korábbi évekhez képest jelentősen magasabb szintűvé váltak, aminek bizonyos okai a jövőben is várhatóan fennmaradnak. Ezen okok között elsősorban a megújuló erőművek szabályozási kihívásait, a kibocsátott szén-dioxid kvóták mennyiségének csökkentését, valamint a földgázfüggőség hatását emelte ki.

Elmondása szerint

a Green Cloud által rögzített ár kiszámíthatóbb energiaköltséget eredményez a vállalatok számára, miközben biztosítja a termelő beruházásának megtérülését.

Emellett a termék figyelembe veszi a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló stratégiai és üzleti prioritást is a megújuló energiaforrások bevonása által, így biztosítja a környezetvédelmi és fenntarthatóság szempontok érvényesülését. Ez a nemzetközi cégekkel szemben alapelvárás, olyannyira, hogy a multinacionális tőzsdei cégek esetében hatással lehet a részvényárfolyamukra is. A termék az ügyfél teljes energia ellátását biztosítja, így nem kell különböző energiapiaci szereplőkkel tárgyalnia, miközben kombinálható on-site erőművel és GO-val is.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio