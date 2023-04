Most így mentenék meg a Velencei-tavat

Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője egy új megoldással jelentkezett a krónikusan alacsony vízszintű Velencei-tó megmentésére - számol be a Népszava

A Fejérvíz Zrt. ügyvezetőjével, Laczi Péterrel és Csákvár polgármesterével, Illés Szabolccsal tárgyalt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a Velencei-tó kapcsán - írta a Feol.hu, amely szerint újabb lépés következik a Velencei-tó vízszintjének emelése érdekében.

Az „optimálistól” ugyanis még legalább 50 centiméternyire van a jelenlegi vízállás a tavon. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő egy keddi szakmai egyeztetést követően jelentette be, milyen módon igyekeznek tenni az ügy érdekében.

A csákvári szennyvíztisztító telep tisztított vizét ne egy másikvízgyűjtő területre, a Váli-víz vízgyűjtőterületére juttassák el egy 12 kilométeres vezetéken keresztül, hanem a Velencei-tó vízgyűjtő területére - hangzik a javaslat.

Ez napi 800 köbméter vizet jelent. Ezzel párhuzamosan a csákberényi szennyvíztisztító telep is felmerült, amely hasonlóképpen idegen vízgyűjtőterületre pumpálja nyomott vezetéken keresztül a tisztított vizet – ez is bekerülhetne a Velencei-tó vízgyűjtőterületére, hasonlóan további természetes tisztuláson keresztül. Ez további napi 200 köbméter vizet jelent. A képviselő ugyanakkor azt is elismerte a megyei lap szerint, hogy ez nem egy óriási mennyiség és van még dolguk bőven.

A Népszava ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a megoldási kísérlet illegális lehet, ugyanis a hatályos jogszabályok egyértelműen tiltják.

Magyarországon, illetve mindenhol az Európai Unióban a tisztított szennyvíz is szennyvíznek minősül, mivel a szennyezőanyag-tartalma jellemzően magasabb a természetes vizekénél - emlékeztet a lap. A vonatkozó kormányrendelet szerint kategorikusan tilos a szennyvíz felhasználása védett területen, továbbá a felszíni vizek parti sávjában.

Címlapkép: A Velencei-tó és a környező vidék látképe a 2018-ban átadott Bence-hegyi kilátóból a Fejér megyei Velencén 2022. október 19-én. Forrás: MTI/Cseke Csilla