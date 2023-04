Megindult 19 kínai katonai repülőgép Tajvan felé: a "kétfarkú skorpió" és nukleáris fegyver hordozására képes bombázó is felszállt

MTI 2023. április 28. 07:36

A tajvani védelmi minisztérium az előző 24 óra kínai katonai tevékenységéről szóló napi jelentésében közölte, hogy 19 katonai repülőgép lépett be a sziget légvédelmi azonosító zónájába. Köztük Tajvan partjainál repült egy új típusú kínai harci drón, amely a kínai állami média szerint nehézfegyverek szállítására is alkalmas, illetve bekerítési bevetést gyakorolt egy, nukleáris fegyver hordozására képes H-6 típusú bombázógép is - közölte pénteken a sziget védelmi minisztériuma, a katonai feszültségek legújabb fokozódását jelezve.