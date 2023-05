Gazdaságilag hatalmas csapás Törökországnak a földrengés, de a politikát is felforgathatja

Jelentős makrogazdasági hatásai lesznek a februári törökországi földrengésnek, a helyi hatóságok becslései szerint a károk meghaladhatják a százmilliárd dollárt – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss elemzésében. Ráadásul két hét múlva elnökválasztást tartanak az országban, ami tovább bonyolítja a gazdasági helyzetet is.

Hatalmas teher a földrengés

Február elején erős földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát, a hivatalos adatok szerint közel 60 ezer halálos áldozatot követelve. A török hatóságok becslései szerint a természeti katasztrófa teljes pénzügyi költségei elérhetik a 104 milliárd dollárt, ami a tavalyi török GDP 11 százaléka – olvasható az IMF pénteken megjelent elemzésében.

Ugyan jelentős nemzetközi összefogás követte a földrengést, illetve a magánberuházások is átvállalhatják a költségek egy részét, de így is a költségvetésre hárul a legnagyobb teher – emeli ki a Valutaalap. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenik majd meg teljes egészében a költségvetési hiány emelkedésében, mivel az állami tulajdonú lakásügynökség számolhatja el a kiadások egy részét, illetve a közelmúltban már döntöttek költségvetésen kívüli forrásokról, mint például egy újjáépítési alap felállításáról.

Az IMF becslései szerint 2023-24-ben összesen a GDP 2,5 százalékával növeli majd a deficitet a katasztrófa utáni helyreállítás.

Hozzáteszik, hogy az államadósság még ezzel együtt is viszonylag alacsony maradhat, illetve előteremthető a szükséges összeg, ugyanakkor a belföldi finanszírozási költségek jelentős emelkedése nyomást helyezhet a török bankrendszerre.

A földrengés növekedési hatásai sokkal bizonytalanabbak, a helyreállítás ellensúlyozhatja a negatív hatásokat. Alapforgatókönyv szerint a Valutaalap azzal számol, hogy az idén 0,8 százalékos negatív hatása lesz a török gazdasági növekedésre a földrengésnek, majd jövőre 0,6 százalékos lehet a növekedési többlet a helyreállítás miatt.

Az IMF kiemeli, hogy a földrengés utáni helyreállítás tovább növelheti a török folyó fizetési mérleg hiányát, illetve felfelé mutató kockázatot jelent a már most is extrém magas infláció szempontjából. A rekonstrukció miatt megugró importot és az érintett régióból kieső exportot csak részben kompenzálja majd a nemzetközi segélyek beáramlása a gazdaságba.

Az elnökválasztás is bizonytalanságot okoz

Törökország még mindig nem tért magához teljesen a földrengés okozta sokkból, azonban rövidtávon még nagyobb bizonytalanságot jelent a két hét múlva esedékes elnökválasztás. Több mint húsz év után ugyanis reális esély lehet megszorítani Recep Tayyip Erdogan elnököt az ellenzék jelöltjének.

A februári földrengés pedig az elnökválasztásra is hatással lehet, hiszen rengeteg kritika érte Erdogant, hogy lassan reagált a katasztrófára, illetve az elmúlt évtizedek korrupt építésügyi hatóságainak és laza szabályainak is szerepük volt abban, hogy rengeteg épület omlott össze. A földrengés által érintett délkeleti régió az elnök erős bázisa volt korábban, azonban most egyre többen ábrándultak ki Erdoganból.

Az elnökválasztás az utóbbi évtizedek erdogani gazdaságpolitikájának bizonyítványosztása is lesz, hiszen a török elnök egy sor unortodox lépést tett már, hozzájárulva a líra zuhanásához is. A várakozások szerint amennyiben most is győz, akkor ez a különutas gazdaságpolitika folytatódhat, míg az ellenzék jelöltjének győzelme esetén egyrészt sokkal piacbarátabb hozzáállás várható, illetve elnökként Kemal Kilicdaroglu nyakába szakadhatnak az utóbbi húsz év alatt felduzzasztott gazdasági problémák is.

Amerikai befektetési bankárok szerint éppen ezért szinte mindegy, ki nyeri a választást, a líra zuhanása kiújulhat, illetve folytatódhat az árfolyamválság Törökországban. A Bank of America szakemberei március végén úgy vélekedtek, hogy akár 15-25 százalékos esésre is szükség lehet az egyensúlyi árfolyam elkéréséhez. Az utóbbi napokban hasonlóan pesszimista forgatókönyvet vázolt fel a JP Morgan, mely szerint a jelenlegi 19,45-ről akár 30-ig is rakétázhat a dollár-líra árfolyam, vagyis

több mint 50 százalékos zuhanás jöhet a török deviza szempontjából.

Úgy vélik, hogy győzelme esetén Kilicdaroglu sem fogja tudni rögtön 180 fokkal megfordítani a török gazdaságpolitikát, legfeljebb fokozatos, kisebb változások jöhetnek. Első körben lassan visszafoghatják az utóbbi évek jelentős hitelnövekedését, a gazdaság túlfűtöttségét, illetve megpróbálhatják visszaállítani a nemzeti devizába vetett bizalmat az erőteljes dollarizáció után.

Címlapkép: Getty Images