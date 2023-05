Itt a Fed kamatdöntése

"A gazdaság szerény ütemben bővült az első negyedévben. Az elmúlt hónapokban erőteljes volt a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta alacsony maradt. Az infláció továbbra is magas"

- így kezdődik a Fed közleménye, majd kitérnek a bankrendszerre is:

"Az amerikai bankrendszer szilárd és rugalmas. A háztartások és a vállalkozások hitelfeltételeinek szigorodása valószínűleg hatással lesz a gazdasági aktivitásra, a munkaerő-felvételre és az inflációra. E hatások mértéke továbbra is bizonytalan. A bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít az inflációs kockázatokra."

A közlemény második felét lásd a cikkfolyamban lentebb.

Összességében a közlemény kifejezetten minimalistára sikerült: röviden kitérnek benne a gazdasági aktivitásra, az erős foglalkoztatottságra, de az inflációs kockázatokat nem hangsúlyozták túl, mint ahogy az még néhány hónappal ezelőtt is jellemző volt. A Fed közleményéből jelentős bizonytalanság érződik: a jegybank látványosan nem akart utalást adni jövőbeli terveire vonatkozóan (ezzel nyitva hagyva minden lehetőséget, a kamatemelések leállítását is), ami érthető, hiszen a gazdasági és inflációs kilátások is kifejezetten bizonytalanok. Powell persze nem fogja megúszni a jövőbeli tervekre vonatkozó kérdéseket, így ha a közleményhez hasonlóan el akar kerülni mindennemű jelzést, akkor nehéz dolga lesz.