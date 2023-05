Itt az EKB kamatdöntése: felébredtek a remények a kamatemelés leállításáról, de Lagarde pár perc alatt eloszlatta őket

Lagarde a sajtótájékoztató első részében nem mondott újat a jövőbeli tervekre vonatkozóan, gyakorlatilag a közleményben szereplő állításokat ismertette (lásd a cikkfolyamban).

Egy kérdésre válaszul elmondta, hogy a Kormányzótanács igyekezett minden beérkezett adatot figyelembe venni, amelyek közül az egyik legfontosabb a hitelkihelyezési felmérés volt. Elmondta, hogy a jegybank továbbra is az inflációs célt tartja szem előtt, a mai döntés két előrejelzés között történt.

Elmondta, hogy az egyik fontos eleme a mai döntésnek az volt, hogy emelni kötelező; másodszor azt is, hogy nem állítják le a kamatemelést; és harmadrészt azt, hogy még mindig van tennivaló a szigorításban az adatokat figyelembe véve.

A mai döntést majdnem teljes konszenzus övezte - az, ahol jelenleg vagyunk, teljesen összhangban van azzal, ami a márciusi előrejelzésben szerepelt - ismételte meg a közleményben szereplő.

Biztosak vagyunk benne, hogy a monetáris politika működik,

- mondta Lagarde, az ugyanakkor még nem látszik, hogy a bankok felől érkező nyomás mennyire okoz majd szigorítást.

Lagarde ezután elmondta, hogy egyértelmű, hogy nem tartunk szünetet a kamatemelésekben, mert még van tennivaló.

Nem világos, hogy ez a mai döntésre, vagy a következő ülésekre vonatkozik (Lagarde folyamatos jelen időt használt: "We are not pausing"), mindenesetre az euró erősödni kezdett a kijelentésre.