Jelentős víziközmű-fejlesztés kezdődik Debrecenben – Megvan a megoldás az akkugyárak vízigényére?

Csaknem 175 milliárd forintos víziközmű- és vasútfejlesztés kezdődik Debrecenben, a beruházásokhoz a forrásokat a kormány biztosítja – közölte a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.

Papp László (Fidesz-KDNP) a fejlesztések egyik helyszínén, a helyi vízmű szennyvíztelepén azt mondta, a több mint 108 milliárdos víziközmű-infrastruktúra fejlesztése kiterjed a lakossági vízellátás biztonságának növelésére és az ipari övezetek vízigényének megteremtésére.

A kormánnyal közös víziközmű-fejlesztési program, összhangban a gazdaságfejlesztéssel, hosszú távon garantálja a város fenntarthatóságát, működését

– mondta a polgármester.

A beruházással megteremtik a szürkevíz előállításának lehetőségét, amelyet az északi, illetve a déli gazdasági üzemekben épülő,

nagy vízfelhasználású üzemek rendelkezésére bocsátanak, így a gyártási folyamatokhoz nem ivóvizet, hanem tisztított szennyvizet, úgynevezett szürkevizet használhatnak majd fel

– magyarázta Papp László. Megjegyezte: a szürkevízzel jelentősen kímélhetők a vízkészletek, ami nagymértékben hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodáshoz.

Kitért arra is, hogy a program keretében megvalósul a Keleti-főcsatornából a Tisza vizét Debrecenbe vezető felszíni tisztítómű kapacitáshelyreállító és -növelő beruházása, megújul több debreceni vízműtelep és a fényesudvari víztorony. A program kiterjed a keleti városrész vízellátás-biztonságának a növelésére is.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 27. Hamarosan eljut Debrecenbe a Tisza vize

A fejlesztési csomag részeként 65,6 milliárd forintból villamosítják a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonalat és megerősítik a vasúti pályát. Ez lesz az első komoly elővárosi vasútfejlesztés Debrecenben

– tette hozzá.

Debrecenben hónapok óta komoly viták tárgya a CATL kínai akkumulátorgyártó cégnek a városban épülő üzeme, amely a gyártás megindulásával jelentős mennyiségű vizet használna fel. A Belügyminisztérium márciusban felmentette állásából a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) vezetőjét, aki a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár hatósági szakvéleményéért volt felelős. A dokumentum szerint a gyár vízgazdálkodási szempontból több ponton is áttervezésre szorul, illetve az is szerepel benne, hogy bár kormányrendelet is előírja, nem úgy tervezték a gyárat, hogy az szürkevizet használjon föl.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 23. Menesztette a Belügyminisztérium a vízügyi igazgatót, aki kritikus szakvéleményt írt a debreceni akkugyárról

Címlapkép: Munkagépekkel talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében 2023. február 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt