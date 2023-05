Nagyot lép a Novartis Magyarországon

Új fejezetet nyit magyarországi tevékenységében a svájci gyógyszeróriás, a Novartis. A hazai klinikai kutatások meghatározó szereplője, egyik legjelentősebb befektetője arról döntött, hogy Magyarország vegye át a klinikai kutatások irányítását a világ mintegy tucatnyi országában. A bejelentésről szóló pénteki eseményen Szijjártó Péter külügyminiszter is részt vett a kormány képviseletében.

A Novartis közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter vett részt a fejlesztés elindításáról rendezett budapesti eseményen és a rendezvényen az is kiderült, hogy a kormány elkötelezett támogatása is kellett ahhoz, hogy a gyógyszeróriás meghozza ezt a döntését.

Szijjártó Péter Facebook-oldalára felkerült információk szerint a miniszter arról beszélt, hogy "a gyógyszeripari kapacitás a kormány számára stratégiai kérdés és ma tovább erősítünk ezen a területen is: a svájci Novartis gyógyszeripari vállalat Budapesten hozza létre regionális kutatási-fejlesztési központját".

A tárcavezető a Novartis beruházásának bejelentésén tudatta, hogy a svájci gyógyszeripari vállalat új regionális kutatás-fejlesztési központot hoz létre Budapesten, innen fogja koordinálni a dél-európai és az afrikai kutatási projektjeit. A projekttel 25 százalékkal bővülni fog a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó dolgozók létszáma. Hozzátette, hogy a hazánkban több mint 400 embert foglalkoztató cégnek most 65 klinikai tesztje fut Magyarországon.

A magyar kormány továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a magyar gyógyszeripar nemzetközi versenyképességének további javulását, az ehhez szükséges versenyképes és innovációt ösztönző környezetet" - tette hozzá a tárcavezető. Kiemelte, hogy a gyógyszeripar a gazdaság egyik gerincoszlopát alkotja, amely egyszerre épít a hazai és a külföldi szereplőkre, amit jól példáz, hogy 2014 óta 23 nagy gyógyszeripari beruházás érkezett Magyarországra. A miniszter aláhúzta, hogy a szektor termelési értéke tavaly elérte az 1200 milliárd forintot, ami óriási rekordnak számít, és gyakorlatilag az ágazat teljesítményének megduplázását jelenti tíz év alatt. Ebben az időszakban másfélszeresére nőtt a gyógyszeriparban dolgozók száma, amely mára meghaladja a 30 ezret.

Amikor Szijjártó Péter azt hangsúlyozza, hogy a kormány "mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a gyógyszeripar versenyképességének javulását", akkor ennél a pontnál érdemes felidézni az elmúlt egy év hazai gyógyszerszektort érintő szabályozási változásait, elsősorban a különadó-emeléseket, amelyeket a kormány nem egyeztetett a szektor szereplőivel. Egy évvel ezelőtt a teljes szektor kapott a nyakába egy plusz terhet extraprofitadó néven (és ne felejtsük el: épp az a szektor, amely már eleve a legtöbb szektorspecifikus extra adóterhet viseli), a tb-támogatott gyógyszerkészítmények után már évek óta fizetett 20%-os különadó mértéke bizonyos készítmények esetében 28%-ra emelkedett (Az akkor megjelent piaci értelmezések szerint az a fajta különadó emelés kisebb mértékben terhelte meg a magyar gyártókat, mert a 10 ezer forintos árat meghaladó készítmények kerültek a magasabb kulcs alá, sokkal inkább a nagy nemzetközi gyógyszercégeket célozta). Majd jött fél évvel később, különösen érdekes időpontban, december 23-án éjszaka 11-kor egy közlönybe elrejtett, gyógyszeripart célzó vadonatúj különadó, amely kifejezetten a gyártói tevékenységgel rendelkező hazai cégeket érintette, árbevételarányosan.

Mindezzel arra akartunk rámutatni, hogy a működési környezetet, a versenyképességet igenis meghatározzák (az állami támogatásokon túl) az adhoc, piaci szereplőkkel nem egyeztetett, szektort érintő, akár büntetőjellegűnek is tekinthető (de legalábbis csak és kizárólag költségvetési szempontokat szem előtt tartó) adóemelések is, és nem a kedvező irányba befolyásolják. Egyúttal azt is érdemes megjegyezni, hogy a költségvetés idei és jövő évi bizonytalan állapota miatt nem lennénk meglepve, ha a közeljövőben érkezne még pár csavar a különadókban, mert a kormány a bevételek növelésére szorul, és ilyenkor azon szektorok körében néz körbe az eddigi tapasztalatok alapján, ahol eddig is működtek különadók.

Mit mond a gyógyszercég?

Az elkövetkező időszakban megvalósuló beruházások a nemzetközi innovációs tevékenység erősítése mellett elősegítik a hazai betegek hozzáférését a legkorszerűbb gyógymódokhoz, valamint szakmai fejlődést biztosítanak az orvosoknak, ezzel is hozzájárulva az egészségügyi ellátórendszer működésének javításához.

Az innováció kulcsfontosságú ahhoz, hogy fenntartható egészségügyi rendszereket építhessünk ki Európában. Ezt szem előtt tartva különösen izgalmas lehetőséget jelent számunkra, hogy a betegek fejlett terápiákhoz való hozzáférésének javítására irányuló erőfeszítéseink részeként nagyobb hangsúlyt fektethetünk a magyarországi klinikai vizsgálatokra - fejtette ki a bejelentés kapcsán Haseeb Ahmad, a Novartis európai elnöke.

A hazai orvostudományi egyetemekkel, országos egészségügyi központokkal, megyei kórházakkal szoros partnerségi kapcsolatot fenntartó cég az elmúlt tíz esztendőben számos klinikai vizsgálatsorozat lebonyolításában vállalt fontos szerepet, jellemzően a vezető halálokok közé tartozó szív - és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedések és a ritka betegségek területén. Ebben az időszakban csaknem 10 ezer hazai beteg vett részt a kutatásokban.

A cég minden évben mintegy száz klinikai kutatási programban vesz részt, amelyekbe évente több mint ezer hazai beteget vonnak be. A páciensek ellátásának jelentős költségeit, – a gyógyszereket, teszteket, diagnosztikát is beleértve – a svájci vállalat finanszírozza.