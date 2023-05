Rendhagyó kormányinfó lesz nemsokára

Gyermeknap lesz hazánkban május 28-án, ennek apropóján immár második alkalommal tartja meg a kormány a Kormányinfó Pluszt, ahol a kabinet tagjai a gyermekek által feltett kérdésekre fognak válaszolni.

Május 28-án, három hét múlva tartják Magyarországon a Gyermeknapot, amire a kormány is készül, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ugyanis a Facebookon jelentette be, hogy idén is megtartják a Kormányinfó Plusz névre hallgató eseményt, aminek keretében a kabinet tagjai a gyermekek által feltett kérdésekre fognak válaszolni.

Szentkirályi emlékeztetett: egyszer már tartott ilyen eseményt a kormány, akkor (két évvel ezelőtt) Varga Judit, Palkovics László és Novák Katalin mellett Orbán Viktor is válaszolt a gyerekek kérdéseire, utóbbi többek között arra is, hogy kapott-e beírást iskolás korában.

Szentkirályi Alexandra bejelentése alapján a korábbihoz hasonlóan idén sem az lesz a forgatókönyv, mint a hagyományos kormányinfókon, azaz nem csak ő és Gulyás Gergely fog kiállni és válaszolgatni a feltett kérdésekre.

