Kihirdette a kormány a legújabb csodafegyverét a boltok ellen

Hétfő este egy rendelet és egy határozat is megjelent a Magyar Közlönyben, amely az árfigyelő rendszer létrehozását és működtetését részletezi. A kormány állítása szerint ez az új, július elsejével startoló eszköz is hozzájárul majd az infláció letöréséhez.

Napi árak - keresd a GVH-nél online

A rendelet értelmében az árfigyelő rendszer a következő lesz: "a Gazdasági Versenyhivatal a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny ösztönzése, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások feltárásának elősegítése, valamint a fogyasztók védelme érdekében

a fogyasztóknak megvételre kínált egyes termékek napi áráról nyilvános árfigyelő rendszert működtet.

Hétfőn már az illetékes Gazdaságfejlesztési Minisztérium is kiadta az intézkedésről szóló közleményét:

A részletek szerint az árfigyelő rendszer nyilvántartja

a) az adatszolgáltatásra kötelezett vagy az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítésétvállaló kereskedő cégnevét, üzletének – ha egy kereskedő több üzlettel rendelkezik, valamennyi üzletének – nevét és címét,

b) az a) pont szerinti kereskedő által forgalmazott termék ba) azonosításához szükséges adatot, bb) ártípusát és a kereskedő üzletében vagy üzleteiben alkalmazott napi árát és bc) törzsvásárlói kedvezmény használatával elérhető legalacsonyabb bruttó eladási árát és egységárát (a továbbiakban: törzsvásárlói ár), ha a törzsvásárlói ár – ide nem értve a kuponos, továbbá mennyiségi kedvezményhez kötött bruttó eladási árat – alacsonyabb, mint a napi ár, és a kereskedő törzsvásárlói árat alkalmaz.

Az árfigyelő rendszer a termék napi árát és törzsvásárlói árát kereskedőnként és üzletenként tartja nyilván.

A napi ár megállapítása során nem lehet figyelembe venni azt a bruttó kiskereskedelmi árat, amelynek alkalmazására az adott termék esetében minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének 72 órán belüli lejárata miatt került sor.

A GVH az adatokat archiválni is fogja és ezekhez a miniszter, a kereskedelemért felelős miniszter, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter, a bíróság, a 18. § (1) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a Központi Statisztikai Hivatal számára biztosít hozzáférést. Az archivált adatokat az archiválástól számított tíz év elteltével törölni kell.

Az árfigyelő rendszer elektronikus nyilvántartás, az abban nyilvántartott, nem archivált adatok nyilvánosak.

A Gazdasági Versenyhivatal biztosítja az árfigyelő rendszerhez való hozzáférést.

Az a kereskedő, aki e rendelet hatálybalépése napján megfelel a 6. § szerinti feltételeknek, a napi adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal 2023. július 1-jén köteles eleget tenni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett kereskedő az általa forgalmazott, a termékek napi árát a 2023. július 2-át megelőző egy évre visszamenőleg, 2023. augusztus 31-ig köteles bejelenteni az árfigyelő rendszerbe.

A rendelet május 9-én hatályba is lép.

De milyen termékekre terjed ki az új eszköz?

A szintén a hétfői közlönyben kihirdetett kormányhatározat csupán két bekezdésből áll, amely úgy szól, hogy "a kormány egyetért azzal, hogy a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny ösztönzése, az infláció letörése, a fogyasztók védelme és tájékoztatása érdekében kerüljön létrehozásra a Gazdasági Versenyhivatal által működtetendő online árfigyelő rendszer, amely a fogyasztóknak megvételre kínált egyes termékek napi áráról és törzsvásárlói áráról kínál nyilvános információ".

A második pont pedig úgy szól, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek Nagy István agrárminiszterrel együttműködésben június 15-ig kell kidolgoznia azt a miniszteri rendeletet, amely azt tartalmazza, hogy az online árfigyelő rendszer pontosan milyen termékkategóriákra terjedjen ki, és hogy az egyes termékkategóriákba mely termékeket sorolják a bejelentési kötelezettség alá.

Célpontban a legnagyobb kiskereskedők

Ahogyan azt a minisztérium közleménye is tartalmazta, az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatásra kötelezett a kereskedő, ha a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Kertv. 2. § 9. pontja szerinti kereskedelmi tevékenységből származó, konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot.

Az árfigyelő rendszerbe önként adatszolgáltatás teljesítését vállalhatja az a kereskedő, amely a 6. § alapján nem adatszolgáltatásra kötelezett.

Az adatszolgáltatás teljesítése a következőképp fog működni a gyakorlatban a kormány elképzelései szerint:

A termék azonosításához szükséges adatot és a kereskedő által alkalmazott napi árát és törzsvásárlói árát naponta, elektronikusan, legkésőbb a napi ár és törzsvásárlói ár alkalmazását megelőző nap végéig kell megküldeni az árfigyelő rendszerbe.

Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás sikerességéről a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatást küld az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő részére.

Nem jelenti az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását, ha annak az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedő az árfigyelő rendszer működésével összefüggő hiba miatt nem tud eleget tenni, így különösen a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton az adatszolgáltatás sikertelenségéről tájékoztatja az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedőt, vagy nem küld tájékoztatást.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a termék forgalmazásának megkezdését megelőző naptól, a termék forgalmazásának időtartama alatt terheli az árfigyelő rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő kereskedőt.

A teljesített adatszolgáltatás formai megfelelőségét az árfigyelő rendszer beépített automatizmusokkal ellenőrzi, a hibás adatról azonnali visszaigazolást küld az adatszolgáltatást teljesítő kereskedő számára.

Vannak szankciók is a rendeletben. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) jár el az Fgytv. szerint az alábbi esetekben:

a) az árfigyelő rendszerbe visszamenőlegesen, a 7. § (2) bekezdése vagy a 21. § (2) bekezdése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt

b) az árfigyelő rendszerbe a 7. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése alapján teljesítendő napi adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy

c) ha a termék üzletben feltüntetett aznapi ára vagy törzsvásárlói ára magasabb, mint az árfigyelő rendszerben nyilvántartott napi ár vagy törzsvásárlói ár.

Akkor a fogyasztóvédelmi hatóság:

az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés miatt 3 000 000 forint,

az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés miatt, ha a jogsértés több mint 10 terméket érint, minden jogsértéssel érintett termék után 25 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogsértés miatt minden jogsértéssel érintett termék után 50 000 forint bírságot szab ki.

Mi is ez az egész?

Mint ismert, a kormány álláspontja szerint az infláció nem pusztán a makrogazdasági körülményeknek köszönhető, hanem a kiskereskedelmi láncok profittermelési technikáinak is. Ennek menne most neki a kormány ezzel az új "csodafegyverrel". Ezért már régen ígérik, hogy egy versenyfokozó lépésként egy online árfigyelő rendszert indítanak el, így a fogyasztók megkereshetik, hogy egyes termékek hol a legolcsóbbak. Ettől pedig azt várják, hogy a láncok majd a konkurensek alacsonyabb árai miatt a saját értékesítési politikájukat is megváltoztatják.

Az ügy előzményeiről itt írtunk:

